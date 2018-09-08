Ещё
В Ленинградской области тепловоз насмерть сбил ребенка с велосипедом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ленинградской области тепловоз насмерть сбил ребенка с велосипедом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Тепловоз на перегоне между станциями Строганово и Дивенская в Ленинградской области насмерть сбил ребенка, переходившего железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
"В 13:28 мск машинист тепловоза на пешеходном переходе на перегоне станций Строганово-Дивенская сбил ребенка, который переходил [пути] на запрещающий сигнал. От полученных травм ребенок скончался", — сказали в пресс-службе, добавив, что ребенок был с велосипедом.
По предварительным данным, ребенку 12 лет, его личность в настоящее время устанавливается.
ТАСС: последние новости
Шестилетняя девочка потерялась в Дагестане Несколько десятков премьер песен представят на конкурсе "Новая волна-2018" в Сочи Около 200 детей Севастополя обследуют врачи в рамках акции "Волна здоровья"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван идеальный размер женской груди67
Почему вы вздрагиваете, когда засыпаете5
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость
Леонтьев рассказал о своем диагнозе24
После какой еды нельзя заниматься любовью6
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение