В Ленинградской области тепловоз насмерть сбил ребенка с велосипедом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. / ТАСС /. Тепловоз на перегоне между станциями Строганово и Дивенская в Ленинградской области насмерть сбил ребенка, переходившего железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"В 13:28 мск машинист тепловоза на пешеходном переходе на перегоне станций Строганово-Дивенская сбил ребенка, который переходил [пути] на запрещающий сигнал. От полученных травм ребенок скончался", — сказали в пресс-службе, добавив, что ребенок был с велосипедом.

По предварительным данным, ребенку 12 лет, его личность в настоящее время устанавливается.