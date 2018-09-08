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Агата Муцениеце сообщила о переезде
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Агата Муцениеце сообщила о переезде 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Павел Прилучный и Агата Муцениеце обживаются в новом доме, что расположен в элитном коттеджном поселке. Семья объяснила свое решение сменить место жительства.
Оказалось, что вместе с Павлом и Агатой, а также их детьми, будет жить мама актера. Кроме того, Прилучный заявил супруге, что хочет еще одного ребенка, поэтому им потребуется дом побольше.
В своем микроблоге Агата выложила видеообзор старого дома. В нем остается все мебель, в саду посажены с «легкой» руки актрисы яблони, которые в первый же год дали урожай. «Этот дом мы строили для себя, поэтому все сделано супер-качественно», — признается звезда.
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