Агата Муцениеце сообщила о переезде

Павел Прилучный и Агата Муцениеце обживаются в новом доме, что расположен в элитном коттеджном поселке. Семья объяснила свое решение сменить место жительства.

Оказалось, что вместе с Павлом и Агатой, а также их детьми, будет жить мама актера. Кроме того, Прилучный заявил супруге, что хочет еще одного ребенка, поэтому им потребуется дом побольше.

В своем микроблоге Агата выложила видеообзор старого дома. В нем остается все мебель, в саду посажены с «легкой» руки актрисы яблони, которые в первый же год дали урожай. «Этот дом мы строили для себя, поэтому все сделано супер-качественно», — признается звезда.