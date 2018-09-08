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Под Питером тепловоз насмерть сбил ребенка
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Под Питером тепловоз насмерть сбил ребенка
Вести.Ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
Вести.Ru
В Ленинградской области тепловоз насмерть сбил ребенка 12 лет. Его личность устанавливается.
Ребенок с велосипедом переходил пути на красный.
Инцидент случился на перегоне станций Строганово-Дивенская, передает
ТАСС
.
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