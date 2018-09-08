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Тюменские специалисты поделились опытом воспитания детей
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Тюменские специалисты поделились опытом воспитания детей 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
В Челябинске завершился всероссийский форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет». В его работе приняла участие делегация Тюменской области.
Форум называют уникальной площадкой для общения. Здесь демонстрируют результаты программной и проектной деятельности, делятся опытом эффективных решений в поддержке детей, формирования специализированных профессиональных сообществ.
В этом году в программе форума — более сотни мероприятий: стратегические пленарные сессии, выставки, клубы профессионального мастерства, лаборатории социальных инноваций, информационные и дискуссионные площадки, программы для детей и родителей. Кроме этого, на мероприятии работает экспертный клуб с участием руководителей федерального и регионального уровней, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Тюменские специалисты тоже делятся успешным опытом с коллегами. При поддержке правительства Тюменской области в регионе открыты и развиваются школы робототехники, формируются команды юных инженеров, тюменские школьники успешно выступают на предметных олимпиадах высокого уровня. Власти оказывают поддержку и многодетным семьям: например, более двухсот таких семей из Ямала получили земельные участки.
Ежегодная выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет» проводится в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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