В День Семьи в Казахстане устроили массовый забег для детей и родителей

В Казахстане 8 сентября отметили День Семьи. В честь праздника в Астане прошел массовый забег мам и пап, передает «МИР 24». Соревнования проходили в виде эстафеты. Длина каждой дистанции — около двух километров. Это расстояние мужчины пробежали, а женщины проехали на велосипедах. Самым маленьким участникам нужно было преодолеть 300 метров. Тем, кто оказался быстрее всех, вручили телевизоры и велосипеды. «В этом году у нас семей намного больше, чем в прошлом году. 41 семья участвует. Возрастные категории детей — от 8 до 9 лет, от 9 до 11 и от 12 до 13 лет. Всего три категории», — рассказал организатор соревнований Азамат Имашев. Семейные соревнования в Астане проводят каждый год. В них участвуют все желающие.

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