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Как приучить ребенка к горшку
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Как приучить ребенка к горшку
Аист на крыше
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Рано или поздно все сталкиваются с проблемой приучения малыша к горшку. О том, когда и как к этому лучше приступить, а также чего ни в коем случае нельзя делать в этом деликатном моменте, расскажу в этом ролике!
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