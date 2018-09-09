Как приучить ребенка к горшку

Рано или поздно все сталкиваются с проблемой приучения малыша к горшку. О том, когда и как к этому лучше приступить, а также чего ни в коем случае нельзя делать в этом деликатном моменте, расскажу в этом ролике!