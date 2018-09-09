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Текстовая трансляция заседания Заксобрания по выборам губернатора ЯНАО. Артюхов убежден, что Север должен быть территорией комфортной для проживания
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Текстовая трансляция заседания Заксобрания по выборам губернатора ЯНАО. Артюхов убежден, что Север должен быть территорией комфортной для проживания 

ИА Север-Пресс 1 час назад
«Когда наши населенные пункты приобретут другой вид, станут по-настоящему благоустроенными, изменится философия жизни на Севере, — сказал он. — У нас рождается много детей, это накладывает дополнительные обязательства по строительству детских садов, школ, спортивных сооружений и учреждений здравоохранения. Мы должны обеспечить стопроцентную доступность детских дошкольных учреждений для детей от полутора лет в ближайшие три года. Для этого мы планируем построить более двадцати детских садов, с возможностью организации в них ясельных групп. Также необходимо возвести более 20-ти современных школ, которые станут не только образовательными, но и культурно-просветительскими центрами».
Артюхов считает крайне важным строительство новых учреждений здравоохранения, где ямальцы смогут без очередей получить необходимую качественную помощь, а для профильных специалистов будут созданы комфортные условия для работы. Речь идет о 16 новых объектах здравоохранения по всему региону. В строительстве объектов социальной инфраструктуры Ямалу традиционно помогали наши стратегические компании. Выступающий отметил, что буквально на этой неделе было подписано знаковое соглашение с Газпромом, предусматривающее партнерство, в том числе, и в области строительства социальных объектов.
ИА Север-Пресс: последние новости
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