Текстовая трансляция заседания Заксобрания по выборам губернатора ЯНАО. Артюхов убежден, что Север должен быть территорией комфортной для проживания

«Когда наши населенные пункты приобретут другой вид, станут по-настоящему благоустроенными, изменится философия жизни на Севере, — сказал он. — У нас рождается много детей, это накладывает дополнительные обязательства по строительству детских садов, школ, спортивных сооружений и учреждений здравоохранения. Мы должны обеспечить стопроцентную доступность детских дошкольных учреждений для детей от полутора лет в ближайшие три года. Для этого мы планируем построить более двадцати детских садов, с возможностью организации в них ясельных групп. Также необходимо возвести более 20-ти современных школ, которые станут не только образовательными, но и культурно-просветительскими центрами».