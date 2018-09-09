Ещё
Жителю Прикамья, который забил жену на глазах у детей, дали 11 лет колонии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителю Прикамья, который забил жену на глазах у детей, дали 11 лет колонии 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Суд Горнозаводска вынес приговор 32-летнему местному жителю, которого признали виновным в «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Семейная трагедия разыгралась в одной из квартир города в мае этого года. 34-летняя многодетная мать указала на дверь своему второму супругу. Мужчина постоянно пил и бил её. А она поднимала двух сыновей от первого брака, третий ребёнок был совместный.
Мужчина ушёл, а через пару часов вернулся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он вошёл в квартиру и начал руками и ногами избивать жену.
Детям, чтобы спастись от обезумевшего отчима, пришлось прыгать из окон второго этажа. Приехавшие на место происшествия медики и сотрудники правоохранительных органов помочь потерпевшей уже ничем не смогли. Она скончалась от полученных травм.
«Я оформил опеку над сыновьями, дети живут со мной и бабушкой в Горнозводске, — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» бывший муж убитой женщины. — Виновный в смерти матери моих детей должен выплатить нам 800 тыс. руб. компенсации морального вреда. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет колонии».
АиФ Пермь: последние новости
В Перми старшеклассники тушили окурки о руки 10-летнего мальчика В Перми осудили мать, у которой умер 3-летний ребёнок СК возбудил уголовное дело после падения пермячки в шахту лифта
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину3
После какой еды нельзя заниматься любовью15
Крутой и Аллегрова о тайном романе3
В Сеть «утекли» откровенные снимки Кайли Миноуг24
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение