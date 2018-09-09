Жителю Прикамья, который забил жену на глазах у детей, дали 11 лет колонии

Суд Горнозаводска вынес приговор 32-летнему местному жителю, которого признали виновным в «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Семейная трагедия разыгралась в одной из квартир города в мае этого года. 34-летняя многодетная мать указала на дверь своему второму супругу. Мужчина постоянно пил и бил её. А она поднимала двух сыновей от первого брака, третий ребёнок был совместный.

Мужчина ушёл, а через пару часов вернулся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он вошёл в квартиру и начал руками и ногами избивать жену.

Детям, чтобы спастись от обезумевшего отчима, пришлось прыгать из окон второго этажа. Приехавшие на место происшествия медики и сотрудники правоохранительных органов помочь потерпевшей уже ничем не смогли. Она скончалась от полученных травм.

«Я оформил опеку над сыновьями, дети живут со мной и бабушкой в Горнозводске, — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» бывший муж убитой женщины. — Виновный в смерти матери моих детей должен выплатить нам 800 тыс. руб. компенсации морального вреда. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет колонии».