Стоит ли делать с детьми уроки

С чем у нас ассоциируется школа? С белыми бантами, тяжёлыми ранцами, запахом новеньких учебников и, конечно, с уроками. И если в моём детстве в начальную школу детей отправляли больше для социализации и чтобы пристроены были, а читать, писать как-нибудь научатся, то сегодняшние младшеклассники ходят в школу, как на самую настоящую работу, причём с ненормированным графиком. И тут всё играет важную роль: и форма, и поведение, и, конечно, успеваемость.

Когда мой старший сын пошёл в школу, то слова «домашнее задание» стали для нас кошмаром почти с самого начала. Это только номинально у первоклассников домашки нет, а по факту — ещё какая: отработка навыков чтения дома, задание по письму и математике, по окружающему миру, поделки по технологии и дорисовывание рисунков по ИЗО. Вроде ничего страшного, а часа три времени вынь да положь.

И вот тут перед каждым родителем встаёт дилемма: помогать ли ребёнку с домашним заданием и как это делать правильно? Ведь хочется, чтобы ребёнок как можно раньше овладел навыком самостоятельно готовить уроки.

Главное — режим и организация!

Самое важное, на чём зиждется успеваемость в школе, — это, конечно, режим дня. Причём важно, чтобы он соответствовал потребностям ребёнка. Это зависит от темперамента.

Например, такому флегматику, как мой сын, необходимо после школы минимум час просто спокойно полежать или посидеть в тишине. А его другу-холерику после школы нужно столько же времени попрыгать на улице, чтобы выпустить возбуждение. Зато холерик потом так же шустро соберётся и сделает задание, а мой сын будет зависать над каждой строчкой. Поэтому, прежде чем командовать ребёнку «Иди, делай уроки», стоит организовать ему такой режим дня, где он сможет легко восстанавливать потраченную в школе энергию: и кому-то для этого нужна будет шведская стенка, а кому-то — час тишины и коробка лего.

Делать уроки. Это как?!

1 этап. Открыть дневник, найти там завтрашний день и в разделе «домашнее задание» прочитать то, что задано на дом.

2 этап. Найти учебник по тому предмету, по которому задано домашнее задание, открыть его на нужной странице, которая указана в дневнике, найти искомое упражнение или номер.

3 этап. Прочитать задание 3 раза. Попытаться сделать его самостоятельно на черновике. Затем показать маме и оценить правильность. Вот все знают эту фразу, но никто не может точно сказать, что это значит. А дети, которые ещё недавно в детском саду строем на горшок ходили, и подавно не в курсе, что за зверь — «уроки», и как его надо «делать». А ведь на самом деле это процесс, некий алгоритм, состоящий из этапов. Каждый этап последовательно тянет за собой другой. И если какой-то из них проскочить, не заметить, то становится непонятно и скучно.

И для того, чтобы эти этапы проходились легко и быстро, нужно создать для ребёнка удобную логистику, а именно порядок на столе. Чтобы он знал, где лежит у него тот или иной учебник, где лежит ручка или карандаш. А задача родителя здесь довольно простая и одновременно сложная: помочь ребёнку двигаться по этому пути, постепенно отпуская его. Для своего тогда ещё первоклассника я рисовала картинки, обозначающие этапы этого алгоритма. Если он забывал что-то, то мог легко посмотреть на свою карту. Я же просто находилась рядом, он мог обратиться ко мне в любой момент. И тут родителю очень важно выдерживать темп ребёнка, не подталкивать его и не притормаживать, позволять ему проходить эти этапы самостоятельно, а к вам обращаться, только если нужна помощь.

Не тыкать носом в ошибки

В школе ошибки учеников всегда подчёркиваются красной чертой. Если ещё и при выполнении уроков ученик будет сталкиваться в первую очередь с неудачами, то желание делать что-то самостоятельно быстро пропадёт. Если вы видите, что ваш малыш ошибся, написал или подчеркнул что-то неправильно, то сначала обратите внимание на то, что он сделал хорошо. Заметьте, какие крючочки или буквы он написал особенно правильно и красиво. Это создаёт положительное эмоциональное подкрепление, внимание ребёнка включается на полную и он внимает вашим словам особенно охотно. И в этот момент вы можете обратить свой взгляд на его недочёты в духе: «А вот эта буква может быть ещё лучше» или «А здесь ты можешь написать ещё красивее».

Сейчас многие психологи предлагают использовать родителям «метод зелёной пасты». Это когда вместо подчёркивания ошибок красной ручкой родители подчёркивают зелёной пастой самые удачные элементы в работе ребёнка. Тогда происходит концентрация внимания на том, как делать дальше так же красиво. Это значительно эффективнее, чем внушать страх сделать ошибку. Я помню, как со своим сыном мы делали целый анализ его работ. Я спрашивала его, какие элементы его работы ему нравятся больше всего. Потом мы рассматривали его ошибки или недочёты и думали, как можно сделать их лучше.

Позволять ошибаться

Как бы нам ни хотелось, но ребёнок должен познакомиться как с хорошими отметками, так и с плохими. Нам очень хочется, чтобы наши дети были успешны в учёбе и имели хороший аттестат. Вот именно для этого нам дана начальная школа. Здесь можно пройти свои ошибки и трудности, научиться их исправлять и в дальнейшем допускать их меньше. Дети боятся двоек, как чего-то абстрактного и ужасного. Мы с сыном учились разбирать, что такое двойка, чем она опасна, а что в ней полезного (например, двойка явно указывает на те места, которые необходимо подтянуть, и это её несомненный плюс), а что вредного (двойку обидно получать, быть двоечником неприятно, из-за двоек можно ходить на учёбу в каникулы).

Постепенно мы подходили к мысли, как можно двойки исправлять: сначала анализировать, что конкретно не получилось, потом находить нужную тему в учебнике и читать про неё, если совсем не понятно, то подходить к учителю или к маме за помощью. Дети, которые хоть раз исправили свою двойку, загораются азартом побеждать двойки вновь и вновь, и таким образом они достигают очень больших успехов. Ведь победить и справиться с чем-то страшным и большим — очень здорово, сразу ощущаешь себя героем.

Ценить самостоятельность

У младшеклассников совсем не всё получается легко и гладко. Например, у моего сына полное взаимопонимание с математикой, но абсолютный крах с русским. Отметки по математике радуют с каждым днём, а русский язык висит между тройкой и двойкой. И вот тут очень важно позволить ребёнку самостоятельно принять меры к исправлению ситуации. Нам, конечно, хочется безупречного исполнения задания, чтобы вытянуть итоговую оценку, но для ребёнка важен сам процесс.

Если форсировать события, подгонять, стоять над ним цербером и следить за каждой выведенной буквой, то можно добиться хорошей отметки, но будет потеряна детская инициатива. Возможно, самостоятельно переписав или исправив задание, ребёнок получит лишь тройку, но это будет его тройка, заработанная его головой и руками, его волей. И она значительно ценней любой вымученной пятёрки.

Не сравнивать ребёнка с теми, кто учится лучше

Иногда в запале родительских тревог мы можем ляпнуть: «Ну посмотри на Колю/Петю/Таню! Вот они же могут хорошо учиться, а ты почему нет?!». И это колючей занозой попадает в сердце маленького человека. Его начинает заботить не учёба, а пожирать неприязнь, а иногда и настоящая ненависть к этим отличникам. Если вам хочется сравнить ребёнка, то сравните его с самим собой, а там и заметите, что отметки-то с каждой четвертью становятся лучше, что почерк стал ровнее и строчки больше не прыгают. Это помогает детям верить в себя и в свои силы, а нас, родителей, возвращает в реальность.

Быть рядом и хвалить

Очень часто детям для удачной учёбы нужны не наши пинки и окрики, а просто чтобы мы были рядом. Мой сын просил меня просто посидеть неподалёку, я могла вязать или читать книжку, а он писал или читал вслух. Ему очень помогало то, что я была свидетелем его усилий и первых успехов. И конечно, я хвалила, хвалила за его волю, за то, как он старается, за его веру в себя. И отнюдь не всегда у него были прекрасные отметки, но зато всегда был запал что-то узнавать и поддерживать себя. Тот голос, которым мы разговариваем с детьми сегодня, завтра станет их внутренним голосом. Это сказала не я, это озвучил какой-то очень умный человек (не помню фамилию), и он был бесконечно прав.

Все эти: «Дура, сколько можно ошибаться! Что ж я за бестолочь-то такая! Опять я облажалась и не смогла, опять подвела!». Вот это всё — те самые слова, которыми говорили с нами наши мамы и папы, они делали это из большой любви, но не знали, какую боль они принесут нам во взрослом возрасте.

Желая изменить этот сценарий, сегодняшние родители читают много книг, работают над собой и учатся поддерживать своих детей. Хотя это нелегко. Так и вылетают изо рта сакраментальное «Я же тебе говорила, что надо писать с большой буквы! Сколько можно пропускать мимо ушей?» и прочие лозунги прошлого. Но тем не менее мы очень стараемся быть другими родителями, значит, у наших детей есть шанс вырасти более цельными и верящими в свои силы.

Сегодня мой третьеклассник, приходя из школы, буднично отдыхает, затем делает уроки, даже не ставя меня в известность. Где-то вечером я спохватываюсь и спрашиваю: «Сын, а ты уроки-то сделал?». Он снисходительно смотрит на меня и говорит: «Ну ты, мам, как всегда. Конечно сделал». Я не скажу, что он отличник, даже не хорошист, у него по-прежнему тройка по русскому, но он умеет и может справляться с тем, что сейчас происходит в его жизни, он чувствует, что учёба в его руках, а значит, он сможет больше.