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Облокотились на москитные сетки и полетели вниз: в Ярославле за вечер разбились два малыша
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Облокотились на москитные сетки и полетели вниз: в Ярославле за вечер разбились два малыша 

76.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: 76.ru
За один вечер в городе случилось две трагедии
Вечер субботы, 8 сентября, стал трагичным для Ярославля. Сразу в двух районах выпали из окон и разбились маленькие дети. Один из случаев смертельный.
Трёхлетний мальчик погиб, разбившись при падении с десятого этажа в одном из домов на улице Гагарина в Красноперекопском районе. У ребёнка не было шансов выжить.
Вторая трагедия произошла на улице Жукова в Ленинском районе, где двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребёнок в тяжёлом состоянии сейчас находится в реанимации.
— По предварительным данным, во всех случаях дети на некоторое время были оставлены взрослыми без присмотра и выпали из окон, облокотившись на москитные сетки, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Ярославские следователи начали доследственную проверку по обоим случаям.
Этим летом аналогичные трагедии случались в Ярославле часто. Врачи говорят, что при падении из окон выше шестого этажа выжить практически невозможно. Однако 13-летняя девочка выжила, упав с девятого этажа.
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