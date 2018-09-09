Стало известно, сколько тратят на обучение детей Алла Пугачева и Максим Галкин

Журналисты посчитали, во сколько обходится обучение звездных детей.

18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполняется пять лет. Двойняшки развиты не по годам, рассказала журналистам крестная мама Гарри дизайнер Мила Ставицкая

Они уже все буквы и цифры знают, умеют читать, считать, изучают французский… Гарри хорошо воспитан. Никогда не встревает в разговоры взрослых. Если надо что-то спросить, говорит: «Извините, можно вас перебить?» Так Алла Борисовна его приучила,

— рассказала она в разговоре с « Комсомольской правдой ».

Журналисты посчитали, что репетитор-француз, выпускник Сорбонны, обходится Пугачевой и Галкину в 110 тысяч в месяц на одного ребенка, а няни — в 200. За французский детский сад звездная пара платит 195 тысяч в месяц за одного ребенка. Занятия в саду проходят в игровой форме с носителями языка. Малышей учат музыке, игре на инструментах, они изучают шахматы и даже осваивают базовые приготовления блюд с профессиональным поваром-французом.

Кроме этого Лиза занимается плаванием с личным тренером, который приезжает к звездой семье в замок. Это увлечение обходится в 48 тысяч рублей в месяц. Также с двойняшками работает логопед, на которого уходит порядка 12 тысяч в месяц на ребенка. По самым скромны подсчетам, выходит, что Пугачева и Галкин тратят в год на детей около 6 миллионов рублей.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в 2011 году. Двойняшек паре родила суррогатная мать.

Фото: Instagram / @maxgalkinru