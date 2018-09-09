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Стало известно, сколько тратят на обучение детей Алла Пугачева и Максим Галкин
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Стало известно, сколько тратят на обучение детей Алла Пугачева и Максим Галкин 

Letidor.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Журналисты посчитали, во сколько обходится обучение звездных детей.
18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполняется пять лет. Двойняшки развиты не по годам, рассказала журналистам крестная мама Гарри дизайнер Мила Ставицкая.
Они уже все буквы и цифры знают, умеют читать, считать, изучают французский… Гарри хорошо воспитан. Никогда не встревает в разговоры взрослых. Если надо что-то спросить, говорит: «Извините, можно вас перебить?» Так Алла Борисовна его приучила,
— рассказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».
Журналисты посчитали, что репетитор-француз, выпускник Сорбонны, обходится Пугачевой и Галкину в 110 тысяч в месяц на одного ребенка, а няни — в 200. За французский детский сад звездная пара платит 195 тысяч в месяц за одного ребенка. Занятия в саду проходят в игровой форме с носителями языка. Малышей учат музыке, игре на инструментах, они изучают шахматы и даже осваивают базовые приготовления блюд с профессиональным поваром-французом.
Кроме этого Лиза занимается плаванием с личным тренером, который приезжает к звездой семье в замок. Это увлечение обходится в 48 тысяч рублей в месяц. Также с двойняшками работает логопед, на которого уходит порядка 12 тысяч в месяц на ребенка. По самым скромны подсчетам, выходит, что Пугачева и Галкин тратят в год на детей около 6 миллионов рублей.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в 2011 году. Двойняшек паре родила суррогатная мать.
Фото: Instagram / @maxgalkinru
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