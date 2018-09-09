Акробатика для детей: чем полезна и вредна

Акробатика — это очень древняя дисциплина. Она была известна в Египте за 2300 лет до н. э., а также в Древней Греции и Риме. Является подвидом гимнастики, однако более зрелищна. Акробатика, также как гимнастика, в полной мере задействует ловкость, равновесие, пластичность и силу для построения сложных элементов и их комбинаций.

Перевод слова «акробатика» означает «идти по краю» или «лезть вверх».

Раньше акробатами называли только цирковых артистов, которые делают опасные трюки на высоте. Сегодня же вид спорта разделился на направления:

Спортивная акробатика сформировалась в 30-е годы XX века. Она бывает прыжковой, парной и групповой.

Цирковая — представляет собой зрелищные элементы и трюки, исполняемые в цирке.

Специальная — является частью танца, используется в единоборствах, а также для подготовки боевых подразделений.

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Польза от занятий

Прежде всего, занятия акробатикой укротят неуемную энергию малыша, ведь потребуются не только силы на выполнение упражнений, но и высокая концентрация внимания. В результате усталости подвергается и тело, и нервная система. Стоит хорошо подумать, нужно ли отдавать ребенка на занятия, если у него есть несколько часов другой умственной или физической нагрузки.

Занятия уже в первые месяцы укрепят мышечный корсет и сформируют красивую осанку. Школьникам вполне подойдут акробатические кружки, в этом возрасте им сложно обходиться без движения, и упражнения станут для них глотком чистого воздуха.

Маленькие акробаты смогут быстро реагировать на небезопасные ситуации, удерживать баланс и не падать, правильно группироваться, если падения не избежать. Задания на скорость, ловкость и выносливость они будут выполнять с легкостью.

Поможет акробатика и совсем неуклюжим деткам, потому что хорошо тренирует вестибулярный аппарат и координацию.

Акробатика: опасность или укрепление здоровья?

Любой физически активный спорт делает крепче кости, улучшает иммунный ответ организма, тренирует сердце и приводит в тонус мышцы. Акробатика в этом плане многофункциональна и кроме всего вышесказанного повышает выносливость, гибкость, баланс.

Несмотря на огромный перечень плюсов, родители боятся за здоровье ребенка. Однако вероятность травмы при грамотном подходе так же мала, как и в других, менее опасных видах спорта. Профессионал никогда не заставит малыша делать невыполнимое. Дети начинают заниматься с посильной для них нагрузкой. После отработки подводящих и базовых элементов они готовятся делать по-настоящему сложные и красивые вещи.

Часть занятия юные спортсмены занимаются физической подготовкой и еще часть посвящают отработке элементов и их комбинаций. При том процесс построен от легкого к сложному. И, конечно, тренеры должны знакомить детей и родителей с правилами безопасности. Риски никому не нужны.

Детей в процессе обучают также группировке, элементам защиты и страховки, которые они смогут использовать не только на занятиях, но и в обычной жизни. Удержаться и не поскользнуться на льду, увернуться от удара в драке, а может даже сделать танец с элементами акробатики — это все будет доступно ребенку. Главное, чтобы тренировки были интересны малышу и приносили положительные эмоции.

Насколько акробатика опасна?

Опытные наставники заверяют, что этот вид гимнастики находится на уровне опасности с командными видами спорта или лыжами. Неподготовленный малыш будет шаг за шагом осваивать простейшие упражнения, которые будут усложняться по мере того, как он будет привыкать к нагрузке.

Чтобы начать делать мало-мальски сложные элементы, однако все еще безопасные, ребенку потребуется заниматься как минимум в течение года, к этому времени он уже будет достаточно силен и вынослив.

Акробатика для детей кажется опасной, когда ничего о ней не знаешь.

Ты же знаешь кое-что. На тренировках упражнения выполняются со страховочным поясом. Тренеры также используют веревочные страховочные системы, хорошо разогревают организм разминкой и растяжкой, чтобы избежать травм. Узнай побольше о тренере, которому хочешь доверить ребенка, тогда не останется сомнений в правильности выбора.

Интересный факт: на тренировках маленькие спортсмены обходятся без травм очень долго, однако ушибиться дома или неудачно упасть могут запросто. Часто стремление похвастаться своими умениями может обернуться травмой.

Задача родителей — предупредить ребенка, чтобы он имел полное понимание о нежелательных последствиях и действовал осознанно.

Кому противопоказаны занятия акробатикой?

Следует провериться у врача, прежде чем допускать ребенка к серьезным физическим нагрузкам. Однозначно не рекомендуют доктора заниматься ребенку, имеющему следующие отклонения здоровья:

близорукость;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

психические расстройства;

астма;

серьезные болезни опорно-двигательного аппарата.

Не стоит отчаиваться, если ребенку по медицинским показаниям не подходит данный вид активности. Сейчас есть множество секций: от танцев до детского оздоровительного фитнеса, в которых малыш сможет развиваться физически.

В каком возрасте отдать ребенка на тренировки?

Уже с 3-4 лет студии принимают спортсменов. Маленькие дети еще очень гибки и подвижны, поэтому им не нужно прикладывать много усилий для развития этих качеств, в отличие от детей других возрастов.

Важно не переусердствовать с нагрузкой. Опытные тренера занимаются с детьми разных возрастов и знают пределы возможностей своих подопечных. Наставник даст ребенку больше отдыха или отпустит с тренировок пораньше, если поймет, что дальнейшая работа ему будет вредна.

Психологи и врачи советуют начинать заниматься акробатикой с 6 или 7 лет. К этому времени организм уже физически и психологически готов к неординарным нагрузкам.

Чему может научиться ребенок?

Различные прыжки, сальто, колесо — одни из немногих элементов, которыми сможет удивить маленький акробат или акробатка. Также их ждут различные стойки на руках, шпагат, упражнения на растяжку, элементы с удержанием тела в определенном положении. Одним словом, ты будешь гордиться маленьким спортсменом и восхищаться возможностями, которыми обладает молодой организм.

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