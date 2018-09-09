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39-летняя Софи Эллис-Бекстор беременна пятым ребенком
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39-летняя Софи Эллис-Бекстор беременна пятым ребенком 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
О грядущем пополнении певица рассказала в Instagram.
Софи в своем Instagram опубликовала официальное подтверждение своей пятой беременности. Впервые о своем интересном положении певица сообщила еще в августе, но тогда ее словам не придали особого значения. Поэтому несколько часов назад в соцсети Эллис-Бекстор появился пост о беременности.
Мне посчастливилось быть беременной пятым ребенком. Также мне повезло, что у нас с мужем уже подрастают четверо здоровых сыновей,
— написала Софи.
Софи заявила, что время от времени ей поступали советы от поклонников, которые рассказывают, как лучше забеременеть девочкой. На это певица лишь улыбается и не воспринимает всерьез возможность программирования пола малыша.
Иногда я получаю такие комментарии, которые исполнены благими намерениями. Но это очень смешно — программировать пол ребенка. Я искренне надеюсь, что мой будущий ребенок будет счастлив и здоров, как и его братья. Во всяком случае я уверена, что мои дети знают, что я никогда бы не хотела, чтобы кто-то из них был другого пола.
Напомним, Софи в 2005 году вышла замуж за бас-гитариста британской группы The Feeling Ричарда Джонса. У пары подрастают четыре сына: 14-летний Санни, 9-лений Кит Валентайн, 6-летний Рэй Холидей Джонс и Джесси, которому в ноябре исполнится 3 года.
Фото: Instagram, EPA
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