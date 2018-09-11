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Ребенок до свадьбы? Звезду сериала «Игра престолов» Софи Тернер заподозрили в беременности
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Ребенок до свадьбы? Звезду сериала «Игра престолов» Софи Тернер заподозрили в беременности 

WMJ.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: WMJ.ru
22-летнюю актрису Софи Тернер, прославившуюся благодаря роли Сансы Старк в фантастическом сериале «Игра престолов», подозревают в беременности.
Оставшийся анонимный источник издания Page Six рассказал журналистам, что видел Софи Тернер с ее женихом Джо Джонасом в одном из ресторанов Монтока (штат Нью-Йорк), и ее вид и поведение показались ему подозрительными.
— рассказал очевидец, добавив, что актриса не пила алкоголь. Есть и еще одно косвенное доказательство беременности Софи Тернер — когда она вместе с женихом посетила накануне соревнования US Open, чтобы увидеть в деле теннисисток Серену и Венус Уильямс, она подложила под просторную куртку подушку и изображала большой живот, вероятно, прикрывая настоящий.
Джо и Софи обручились в октябре 2017 года. Пока неизвестно, когда состоится свадьба, но предполагаемый ребенок ее либо сильно отсрочит, либо приблизит на расстояние вытянутой руки!
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Фото:Instagram
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