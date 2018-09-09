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Жительница Воронежа пожаловалась на «кишащих тараканов» в детской больнице
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Жительница Воронежа пожаловалась на «кишащих тараканов» в детской больнице 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Местная жительница Татьяна Крылова сообщила в городском сообществе «Типичный Воронеж» о «кишащих тараканах» в детской областной больнице на улице Ломоносова.
«Тараканы повсюду: на стенах, в тумбочках, на кроватях, на посуде, в раковине. Это детская больница, ужасно и страшно там находиться, приходится дежурить ночами возле ребёнка, чтобы эта зараза не упала на голову», — сообщила местная жительница в соцсети.
По словам Татьяны, за час она убила около 20 крупных тараканов. Также женщина поделилась в паблике жуткими снимками.
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