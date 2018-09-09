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Фотовыставку под открытым небом организовали в Единый день голосования в Котельниках
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Фотовыставку под открытым небом организовали в Единый день голосования в Котельниках 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Фотовыставка под открытым небом проходит в городском округе Котельники. Она развернулась на площади перед домом культуры «Белая дача». Об этом сообщил врио главы Котельников Андрей Булгаков.
Источник фото: Ирина Федотова
«Наши молодые активисты вышли с инициативой организовать подобное мероприятия и представить в это воскресенье работы участников фотоконкурса «Мой взгляд! Мой город!». Они посвящены юбилею города Котельники», — отметил он.
Врио главы Котельников уточнил, что ранее в социальных сетях независимой группы «Котельники. Инфо» был объявлен конкурс среди жителей в трех номинациях: «Мой город», «Люди города» и «Жизнь города». В конкурсе приняли участие более десяти фотографов-любителей, в том числе молодых.
«Всегда было любопытно узнать, каким Котельники видят простые жители. Поэтому пришла идея организовать конкурс фотографии. В Единый день голосования мы решили выставить эти работы на обзор наших жителей», — прокомментировал организатор фотоконкурса, житель городского округа Денис Захаров.
На выставке 9 сентября жители Котельников могут не только посмотреть 50 фотографий, но и проголосовать за понравившийся снимок. Автор работы-победителя получит приз зрительских симпатий.
Партнерами и спонсорами фотоконкурса выступила открытая и независимая площадка «Котельники. Инфо» и движение «Русь Православная».
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