Педиатр рассказал, как правильно организовать отдых юных школьников

Педиатр Чеснов о необходимости отдыха для первоклассниковИзвестный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов рассказывает о правильной организации отдыха юных школьников. «Ребенку интересно поиграть в компьютер или с теми же айфонами и прочими гаджетами. Вот он любит планшет, и не забрать! Сделайте такой режим, чтобы он отдыхал через физическую нагрузку, заинтересуйте его, пускай мячик погоняет, пробежка, велосипед, самокат, с мальчишками в догонялки, а если дома, пусть папа его заинтересует, например, показать 20 отжиманий», — советует Чеснов в эфире радио Sputnik Беларусь.

Если родители совместно с педагогами организуют оптимальный режим нагрузок и отдыха, ребенку, во-первых, будет легче заниматься. Во-вторых, у него возникнет интерес и привыкание к сбалансированным нагрузкам, в том числе и физическим, убежден педиатр. Кроме того, собеседник Sputnik советует уделять особое внимание правильному режиму детского сна.

"Дети в этом возрасте уже не нуждаются в дневном сне, но я ничего не вижу зазорного в том, если ребенок-первоклашка часик после обеда поспит. Но не два часа, не три и не четыре, мы так сбиваем ему режим, и тогда ночной сон у него тоже будет нарушен. А ночной сон, особенно у детей младших классов, должен составлять около 10 часов. Поэтому, если занятия начинаются в полдевятого или 9 часов утра, отбой должен быть в 21 час или в 22 часа в крайнем случае", — говорит Чеснов.