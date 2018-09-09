Утренняя «фильтрация» в детсадах и школах: есть ли смысл?

Ежедневные осмотры начнутся в школах и детсадах уже нынешней осенью — детей будут пропускать через «утренние фильтры». Тем, у кого обнаружат симптомы ОРВИ, придется вернуться домой.

Кто фильтровать будет

Роспотребнадзор выпустил постановление «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018–2019 годов», в котором среди вполне стандартных рекомендаций, касающихся профилактики ОРВИ, упомянуты «утренние фильтры» в школах и детсадах. Они представляют собой ежедневные осмотры детей и отсев тех, у кого есть признаки ОРВИ. Такие дети допущены в детсадовские группы и в школьные классы не будут — родители должны забрать их домой. Предполагается, что «фильтровать» будут медсестры и педагоги. Идея вызвала горячие дискуссии о том, насколько реально одновременно осмотреть несколько сот детей, пришедших в школу (и где в это время должны быть родители), кто имеет право ставить диагнозы (по словам педиатра Павла Житова, по закону это может сделать только человек с высшим медицинским образованием — не медсестра и тем более не педагог), как быть, если насморк у ребенка — аллергический, что делать родителям, которые внезапно не смогут выйти на работу, и пр. С другой стороны, все сталкивались с историями, когда ребенка с температурой приводят в сад, потому что «дома ему скучно», или отправляют в школу, «чтобы не пропустил контрольную».

Вялый? Сидите дома

Семейный врач Алексей Добровольский считает новый порядок правильным:

— Я плохо отношусь к тому, что люди больными ходят в общественные места, тем самым заражая других. Не надо пугаться слова «фильтр» — это чисто санитарно-эпидемиологический термин. Сложностей с проверкой здоровья ребенка, думаю, не будет, так как больного сразу видно — прежде всего по поведению, взгляду, настроению. Речь ведь идет о детских коллективах, где классный руководитель или воспитатель не первый день знаком с детьми. Пришедшего больным сразу заметят.

Есть несколько ситуаций, когда ребенка точно стоит оставить дома, какой бы важности контрольная у него ни намечалась и как бы ни «горело» у родителей на работе. Это прежде всего повышенная температура тела — даже если больше никаких простудных симптомов нет.

Но ребенок может быть болен и при нормальной температуре. Павел Житов объясняет, на что обращать внимание в таком случае:

— Во время острого заболевания водить в школу или сад, конечно, не надо. И еще в течение 48 часов после того, как температура нормализуется. Если температуры нет, обращайте внимание на признаки интоксикации — в этом случае ребенок вялый, менее активный, у него снижен аппетит. Если таких признаков нет, скорее всего он здоров, даже если у него есть катаральные явления — кашель и насморк.

Не все, кто кашляет, больны

Симптомов, по которым можно «фильтровать» простуженных, не так-то много. Вот только насморк сам по себе — необязательно «простудный». И заложенный нос тоже. И даже довольно сильный утренний кашель тоже не означает, что ребенок заразен и вообще болен.

— Вирусные заболевания у детей до 7 лет могут происходить до 12 раз в год, и это нормально, — объясняет педиатр. — Каждый раз на слизистых происходит «война», и, пока там все восстанавливается, уже совершенно здоровый ребенок ходит с соплями, иногда густыми и желтыми. В норме это может продолжаться до 2 недель. Еще есть постназальный затек — когда слизь из носа затекает по задней стенке гортани и из-за этого возникает кашель, особенно ночью и утром. Такой ребенок тоже не болен и не может никого заразить. Еще есть насморк при аденоидах и аллергический ринит — в этом случае изоляция ребенку опять же не нужна. А вот при ОРВИ, кстати, он становится заразным еще до первых симптомов, когда никто не знает, что он болен. Изоляция имеет смысл за 2 дня до этого, что нереально, и в течение 2 дней после нормализации температуры. Все, этого достаточно.

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