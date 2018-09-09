Военнослужащие авиабазы Кант приняли участие в семейных соревнованиях в Бишкеке

В программе большого семейного спортивного мероприятия были как командные соревнования, так и одиночные между детьми и их родителями.

Военнослужащие российской авиационной базы Кант, дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в большом семейном спортивном мероприятии «Папа, Мама, я — спортивная семья!».

В программе присутствовали как семейные командные мероприятия, так и одиночные соревнования между детьми и их родителями.

Данное мероприятие проходило в городе Бишкек на площадке ТРЦ.