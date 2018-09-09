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Педиатр показал, как моментально успокоить плачущего ребенка. Техника «Hold» доктора Гамильтона.
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Педиатр показал, как моментально успокоить плачущего ребенка. Техника «Hold» доктора Гамильтона. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
За многие годы практики доктору Роберту Гамильтону удалось выработать технику, благодаря которой можно за считанные секунды успокоить ребенка. Эта техника состоит из четырех простых шагов, чтобы успокоить ребенка. Обратите внимание, что это субъективно, так как ребенок может быть уставшим или голодным!
Итак, приступим:
1. Берем ребенка на руки и складываем его ручки к груди.
Затем нежно прижимаем и закрепляем ручки, надежно удерживая малыша за попку.
Покачиваем ребенка под углом 45 градусов вверх и вниз
Немного потрясем за попку, и ребенок сразу успокоится.
Это очень действенный способ успокоить ребенка, особенно в первые 2-3 месяца жизни, а затем дети становятся слишком тяжелыми, чтобы удержать их в таком положении. Надеюсь, что вам поможет это видео.
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