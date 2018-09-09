На одну маму 81 ребенок. Как живет самая большая в России семья

Самая большая в России семья живет в Ростовской области, в небольшом поселке Рассвет. На одну маму приходится 81 ребенок. С ними познакомилась корреспондент «МИР 24» Ксения Крихели.

«Нам с мужем всегда везло. Дети либо сами приходили, либо нам их дарили», — говорит многодетная мать Татьяна Сорокина

А началось все 44 года назад. Тогда у Татьяны Сорокиной было двое своих детей. Потом ребенка отдала на воспитание родная сестра.

«Выходила замуж постоянно, и мне оставляла свою дочку. Ей было год и десять, а сейчас уже 45. Бабушка тоже привезла своего внука. Ее сын убил свою жену, бабушка привезла и говорит: пусть он у вас живет», — рассказала Татьяна Сорокина..

Татьяну Васильевну дети встречают всегда. И неважно, уезжала на целый день или отлучилась всего на полчаса. Сейчас в доме Татьяны Сорокиной живут 20 детей — усыновленные, удочеренные, под опекой. Каждого считает родным. Не забывает и о тех, кого уже выпустила в жизнь. А это еще 60 человек. Всех уже не сосчитать, но со всеми поддерживает связь.

«Это все наши дети. Первый круг — это тогда еще все были маленькие, несовершеннолетние. Второй круг, это которые были уже совершеннолетние, а третий круг — те, кто женатые», — поясняет Татьяна Сорокина.

Еще в 1989 году Сорокиной предложили официально взять под опеку сразу 12 детей из детского дома. И пошло-поехало. А месяц назад Татьяне Васильевне пришло письмо из Пскова. Женщина попросила забрать на время двоих своих сыновей. Мол, трудная жизненная ситуация. Ну, как тут отказать?!

«Чтобы их в детский дом не забрали. Я ей помогаю. Она когда уезжала от нас, возвращалась проверять, где живут. Говорит: «Вы, наверное, меня осуждаете?» А я отвечаю: «Нет, девочка, я тебя просто жалею», — сказала Татьяна Сорокина

Жалеть — ее жизненный принцип. Под свое крыло берет всех детей без разбору.

«Костя здесь уже год. По телевизору увидел передачу про большую семью Сорокиных. Написал письмо с просьбой забрать его из Иркутского детского дома», — вспоминает Татьяна Сорокина.

«Через пару месяцев к нам приехала Татьяна Васильевна и сказала, что нас забирать будут. Меня, Максима и Илью там били, а тут не бьют. Здесь меня любят», — поделился Костя.

Живут Сорокины в поселке Рассвет. Этот дом построили еще вместе с мужем Татьяны Михаилом. Специально для большой семьи. Пять лет назад Михаила не стало. Теперь она здесь главная и в ответе за каждого.

«Я мечтаю стать автомеханником и завести хорошую семью», — сказал Костя.

«Моя последняя мечта — хорошо закончить школу и поступить в хороший университет», — добавил Саша.

«Я хочу стать в будущем врачом», — поделилась Лиза.

«Я хочу стать пожарным и чтобы огонь тушить», — признался Костя.

«Моя мечта была, чтобы меня забрали в очень хорошую семью, и она сбылась», — рассказал Илья.

Работы здесь всем хватает. Лиза и Таня, например, отвечают за уборку в комнатах и библиотеке.

«Мама мальчикам тоже дала работу. Некоторые у попугаев убирают. Максим в зале, Костя убирает лестницу — у каждого есть участок», — объяснила Лиза Сорокина.

Здесь все измеряется огромными кастрюлями, ящиками и мешками. Если картошка на обед, так два ведра. Если хлеб, то больше 10 буханок.

«Многие считают наши деньги: «О, бабулька, хорошо пристроилась, живет на халяву за счет детей». А то, что эти больше половины живут на моей халяве», — говорит Татьяна Сорокина.

Доход Сорокиных по российским меркам действительно неплохой. Около 200 тысяч рублей в месяц. Это пенсия — 25 тысяч, зарплата опекуна 20 тысяч. И детские пособия. На каждого ребенка — от девяти до 15 тысяч. Но все равно каждая копейка на счету. Десятая часть сразу уходит на коммуналку. Внушительная сумма на еду, на лекарства. Есть и сезонные расходы: собрать, например, детей в школу.

Просить Сорокины не привыкли. Но и добрые люди есть. Иногда помогают. Вот сломался у них микроавтобус. В местном автохозяйстве выделили бесплатную машину.

«Я и не хочу другой жизни. Да какая же я пенсионерка — я молодая мама. Хочу с ними жить и бегать, и прыгать еще», — призналась Татьяна Сорокина.

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