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Жительница Уфы избила в супермаркете ребенка
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Жительница Уфы избила в супермаркете ребенка 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Разъяренная женщина несколько раз ударила ребенка по голове и пнула ногой
Вопиющий случай произошел в одном из магазинов башкирской столицы, расположенном по адресу Владивостокская 13/1. На глазах у посетителей и продавцов покупательница избила ребенка. Кадры с камер видеонаблюдения в паблике ЧС Уфа разместил работник магазина. Видно, как ребенок убегает от женщины и пытается спрятаться, но падает. Грозная дама настигла шалуна и несколько раз ударила его по голове мячом, после чего добавила ногой. На крики малыша сбежались покупатели и персонал магазина. Одна из женщин попыталась поднять ребенка, но разъяренная дама сильным рывком подняла его сама, и, тряханув как котенка, поволокла к выходу. Как сообщают очевидцы, люди осуждающе смотрели на экзекуцию, но помочь ребенку никто не решился
Видео: ЧС Уфа  По словам автора видео, семья малыша приходит в этот магазин не первый раз и явно является неблагополучной. — Его родственники все пьющие, от папы до бабушки, издеваются над ним, избивают постоянно. Родители, не будьте такими же уродами, — гневно восклицает работник. Ufa1 обратился в МВД республики, чтобы узнать, зарегистрирован ли данный случай, и можно ли повлиять на нездоровую атмосферу в семье. — До настоящего момента никаких заявлений не поступало. Информация проверяется, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Это уже не первый случай, когда разгневанные люди применяют силу против заведомо более слабого. Не так давно республику взбудоражил инцидент, когда озлобленный молодой человек избил пенсионера, сделавшего ему замечание.
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