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Дети из Поднебесной прибыли в Беларусь на реабилитацию
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Дети из Поднебесной прибыли в Беларусь на реабилитацию 

Российская Газета 2 часа назад
Крылатые слова Винни-Пуха — «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» — на всю жизнь остаются для каждого из нас клятвой сердечности и гостеприимства, без которой не бывает счастливого детства. И во сколько бы ни приземлился в белорусском аэропорту рейс из Пекина, который доставил по приглашению Александра Лукашенко первую группу детей из Поднебесной для прохождения курса медицинской реабилитации, для каждого из них это стало утром не только открытий и знакомств, но и серьезных жизненных ожиданий.
Вместе с детьми прилетели и их родители, передает БЕЛТА, а также медицинские работники, которые будут сопровождать процесс лечения маленьких пациентов. Как сообщил начальник отдела внешних связей Министерства здравоохранения Беларуси Анатолий Грушковский, курс реабилитации в детском медицинском центре рассчитан на три недели. Специалисты уже готовы предложить каждому ребенку индивидуальную программу в зависимости от состояния его здоровья. Тем более, что, согласно инициативе президента РБ, Минск готовится принять еще несколько групп подростков.
Китайских друзей, по информации органов здравоохранения, ожидает и полноценная культурная программа, знакомство с ровесниками. «Мы постараемся сделать все для того, чтобы курс реабилитации был результативен для детей и оставил самые яркие впечатления и воспоминания от пребывания на белорусской земле», — отметил представитель министерства.
Программа детской оздоровительной реабилитации, инициированная белорусской стороной, свидетельствует «о внимании и уважении главы белорусского государства к Китаю и китайскому народу», отметил посол Китая в РБ Цуй Цимин.
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