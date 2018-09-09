Глюкоза устроила на 7-летие дочки сказочный праздник

Глюкоза показала, как они с мужем отметили день рождения дочери.

8 сентября младшей дочери Глюкозы исполнилось 7 лет. По случаю дня рождения Веры певица вместе с супругом Александром Чистяковым устроили для девочки сказочный праздник в стилистике сказок о Гарри Поттере . Видео с праздника певица опубликовала в своем Instagram. Мантии, татуировки в виде молнии, паутина, свечи, шляпы и даже настоящие звери стали украшением праздника Веры. Судя по эмоциям, оригинальная идея торжества пришлась по вкусу не только детям, но и взрослым, которые также не отказывали себе в развлечениях.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

9 Сен 2018 в 9:15 PDT В комментариях фолловеры певицы пишут, что это отличная идея для детского торжества, а также некоторые отмечают, что дочкам Глюкозы повезло с любящими и заботливыми родителями.

Напомним, Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова летом 2006 года. Через год у пары родилась дочь Лидия, а в 2011-м на свет появилась Вера.

К слову, Глюкоза не часто делится с фолловерами фотографиями с дочками и мужем. Но в одном из постов певица поделилась с поклонниками своими мыслями по поводу материнства. Артистка призналась, что она не всегда уверена, что правильно воспитывает дочек.

Как часто я задаю себе вопрос: а все ли я делаю правильно в воспитании детей. Могу сказать, что каждый год мое отношение меняется. Я очень боюсь навредить своим детям, взростить в них комплексы и, не дай бог, посеять обиду! Сначала казалось, что я воспитываю своих детей, но, на самом деле, это они воспитывают меня. И вот здесь, конечно, нужно чувствовать тонкую грань между тем, где начинается воспитание, а где рост личности. Очень важен баланс, чтобы не сломать стремление что-то делать и не лишить уверенности в себе,

— писала Глюкоза.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

По словам Глюкозы, в один момент она поняла, что ругать детей бесполезно. Единственное, что нужно детям, по мнению певицы, — разговоры с родителями

Меня, как Маму, которая без конца работает и ездит на гастроли, все время преследует ощущение, что Лида и Вера недополучают моего внимания, но, с другой стороны, я понимаю, что я для них самый правильный, яркий и значимый пример в жизни, поэтому постоянно воспитываю себя. Относитесь к своим детям, как к равным, даже если они совсем маленькие. Помните, что это уже личности, у которых должны быть и свои ошибки, и победы, и сомнения, и поражения. В нас они ищут исключительно поддержку!

Фото: Instagram / @chistyakova_ionova