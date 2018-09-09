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Истринская детская поликлиника улучшает качество оказания услуг в рамках пилотного проекта
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Истринская детская поликлиника улучшает качество оказания услуг в рамках пилотного проекта 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Истринская районная детская поликлиника второй месяц участвует в пилотном проекте Министерства здравоохранения Московской области «Менеджмент поликлиники».
Этот проект направлен на улучшение качества оказания медицинских услуг. Некоторые его пункты быстро «прижились» в истринской поликлинике, например, холл-менеджер, сестринский пост и детская зона.
Источник фото: телеканал «360»
«Для детей делают все новое: оборудование, игрушки всякие теперь ставят, раньше не было детского дворика на втором этаже», — отметила Виктория Бариз, посетитель истринской районной детской поликлиники.
Мультики по телевизору, детские головоломки — ребенок даже не замечает времени, проведенного в поликлинике.
Теперь посетители по многим организационным вопросам, которые они привыкли решать самостоятельно, могут обратиться к специалистам.
Источник фото: телеканал «360»
На сестринском посту можно получить любую дополнительную информацию, не отвлекая доктора.
Врачи и медсестры привыкают к нововведениям, решают задачи проекта исходя из собственных ресурсов.
Летом поликлиника принимает меньше детей, чем в осенне-зимний период. Сейчас это в основном справки в различные учреждения. К потоку больных врачи готовятся заранее.
Источник фото: телеканал «360»
«Если ребенок заболел и не смог записаться, то мы разработали сейчас алгоритм действия, который позволит маме все-таки попасть в этот же день, не записываясь в лист ожидания, к педиатру», — рассказала Ирина Юдина, заведующая истринкой районной детской поликлиникой.
Каждый педиатр будет дежурить по одному часу и принимать в отдельном кабинете детей, которые не смогли записаться на прием, но нуждаются в осмотре.
В детской поликлинике готовы принять предложения от пациентов, конструктивно обсудить возникающие проблемы. Ведь пилотный проект — общий.
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