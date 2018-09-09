Жизнь советского детского сада в 1960 году глазами фотографа LIFE

Фотограф Карл Миданс, работающий на американский журнал LIFE, побывал в советском детском саду в далеком 1960 году. Представляем вам взгляд иностранного фотокорреспондента на один из аспектов советского детства.

1. Фотографии были сделаны в декабре 1960 года в одном из московских детсадов. На фото: детсадовцы на прогулке

5. Русская детская игра «Ловим мышку».

6. Дети в советских детских садах занимаются художественным творчеством.

7. Во время тихого часа.

8. Девочки учатся считать на счетах.

10. Хоровод.

11. Урок танцев в детском саду.

15. Дети одеваются, чтобы отправиться на прогулку.