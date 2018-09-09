Ещё
Жизнь советского детского сада в 1960 году глазами фотографа LIFE
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жизнь советского детского сада в 1960 году глазами фотографа LIFE 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Фотограф Карл Миданс, работающий на американский журнал LIFE, побывал в советском детском саду в далеком 1960 году. Представляем вам взгляд иностранного фотокорреспондента на один из аспектов советского детства.
1. Фотографии были сделаны в декабре 1960 года в одном из московских детсадов. На фото: детсадовцы на прогулке
5. Русская детская игра «Ловим мышку».
6. Дети в советских детских садах занимаются художественным творчеством.
7. Во время тихого часа.
8. Девочки учатся считать на счетах.
10. Хоровод.
11. Урок танцев в детском саду.
15. Дети одеваются, чтобы отправиться на прогулку.
BigPikcha.ru: последние новости
35 лет спустя: как сложилась судьба единственных в мире девочек-шестерняшек Достали: владелец немецкого ресторана запретил вход детям до 14 лет 10 шокирующих сексуальных традиций племен и народов мира
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт главный секрет эротических фантазий
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость2
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину7
Какие мышцы у мужчин нравятся женщинам больше всего30
«Долбаное ретро!»: мужчины оценивают женское белье17
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение