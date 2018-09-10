Как отучить ребенка кусаться

Прежде, чем вырабатывать тактику воспитания маленького зубастика, стоит разобраться в причинах, почему ребенок это делает. Мотивы укусов в год и в три года — совершенно разные, уверяют психологи. А значит, и способы отучить чадо от нанесения вреда окружающим, должны отличаться в зависимости от возраста обидчика.

До года — режутся зубки

Чаще всего причина укусов — активный рост зубов. Маленькие дети страдают от неприятных ощущений, становятся капризными и плаксивыми. Они готовы сосать, грызть и кусать все вокруг, и если первое, что попалось на зубок, — мамины руки, так тому и быть. Никакие воспитательные меры в данном случае не помогут, но вы можете облегчить участь малыша, предоставив ему широкий ассортимент различных по текстуре прорезывателей. Увлекшись аксессуарами, кроха, возможно, перестанет кусать живых людей, но это не точно. Болевые ощущения ребенка можно снять анестезирующими гелями. В остальном же придется просто подождать, пока малыш перерастет свой «зубной» период — это произойдет примерно к полутора годам.

В 1 год — от эмоций

Центральная нервная система ребенка еще только развивается, и он не знает, как совладать с одолевающими его эмоциями. Чаще всего в этом возрасте детки кусают своих собственных мам — от накрывающей его любви, нежности, энергии, перевозбуждения и кучи всего того, что он еще не скоро сможет выразить словами. А вот зубами — уже может! И он пока не в курсе, что это — очень больно. Кусание для годовалого ребенка — возможность выплеснуть энергию, поэтому специалисты в этом возрасте рекомендуют делать родителям все, чтобы переместить центр эмоций в другое русло. Например, можно заметить, что своих пап дети кусают куда реже, чем мам, потому что мужчины при контакте с чадом любят его подбрасывать, щекотать и кружить. В период чрезмерного возбуждения ребенка этими приемами стоит воспользоваться и женщинам, чтобы отвлечь внимание крохи в момент, когда тот захочет ее укусить. Перед мамой кусающегося годовалого малыша стоит нелегкая задача: проявлять нежность, уворачиваясь при этом от укусов, а заодно подбирая правильную интонацию слова «нельзя». Кроха поймет запрет далеко не с первого раза, сначала он должен уловить интонационный стоп-сигнал, то есть такой тон голоса мамы, который будет его не пугать, но останавливать. Укусы в 1 год могут быть и от того, что ребенку просто не хватает маминого внимания. Своими действиями он как бы стремиться задержать самого любимого человека. В этом случае психологи рекомендуют разработать нежные ритуалы приветствия и прощания и выделять хотя бы немного времени каждый день, чтобы побыть один на один с малышом. И в это время он вправе сам выбирать, чем вы будете заниматься: читать книжки, играть в куклы или просто обниматься.

В 2 года — от желания контролировать

Укусы в 2 года становятся уже осознанными и распространяются не только на родителей, но и на ровесников. Теперь ребенок так выражает свое раздражение. Он не знает, как еще показать свои эмоции человеку, вот и пускает в ход свое единственное «оружие», мама ведь говорила, что это больно! В этом возрасте уже стоит давать ребенку понять, что такое поведение не допустимо ни при каких обстоятельства. Специалисты рекомендуют постоянно учить ребенка выражать свои чувства словами. Обсуждайте, какие эмоции он испытывает, и как они называются. Ну, а излишнюю энергию помогут вылить активные игры и время, проведенное на свежем воздухе. В 2 года поведение малыша уже можно предугадать, поэтому стоит принимать меры сразу, как только стало заметно, что ребенок собирается кого-то укусить. Отвлеките его, дайте какое-нибудь задание или твердо возьмите его руку и строгим голосом объясните, что ему пора остановиться. После двух лет причиной кусания ребенка может быть слабость мышц или пониженная тактильная чувствительность в ротовой полости. Такие малыши сложно отучаются от соски, могут опаздывать с развитием речи. Им необходима дополнительная стимуляция области рта, поэтому стоит обратиться к врачу. В ежедневном рационе малышей с пониженной чувствительностью должны быть яблоки и морковь — то, что необходимо грызть и тщательно пережевывать. Стимулировать ротовую полость могут также надувание мыльных пузырей, воздушных шаров, игра на дудочке и артикуляционная гимнастика, насколько сможет ее выполнить двухлетний карапуз.

В 3 года — от безысходности

В этом возрасте кусание становится альтернативой кулакам — ребенок напуган, боится, что его обидят, и в ощущении беззащитности кусает. Когда в борьбе с дурной привычкой слова не помогают, малыша следует показать врачу: возможно, у него проблемы с самоконтролем, и специалист сможет это исправить. Есть и такие ребята, которые в свои три года стремятся насильно подчинить себе окружающий мир, но не знают, как это сделать иначе. Такие малыши обычно кусают только своих соперников, но берегут родных и друзей. Причиной такому поведению может быть дурной пример: например, другого кусающегося малыша в группе. Проблемы с кусающимся ребенком обычно возникают в детском саду. Если кроха будет регулярно наносить вред другим детям, родителей могут предложить на время забрать сорванца из дошкольного учреждения или перевести в другой сад, где в штате есть квалифицированный специалист по работе с «проблемными» малышами. Также заведующая детским садом может пригласить на беседу родителей обоих воспитанников, попросить сократить время пребывания кусающегося ребенка в учреждении, предложить сменить режим его дня или наладить ситуацию в семье, если она приносит крохе стресс. Кроме того, кусающиеся трехлетки могут страдать от реальных проблем со здоровьем. Возможно, ребенок кусает окружающих из-за серьезного стресса, частых наказаний или проблем в семье. В этом случае консультация психолога также необходима. Как и родителям, которые должны научиться правильно реагировать на агрессивное поведение своего ребенка. О том, что привычка кусаться — уже не просто временная шалость ребенка, а настоящая проблема с поведением, могут говорить несколько факторов:

Ребенок кусается после трех лет.

Малыш кусается не только при определенных обстоятельствах, а в самых разных ситуациях.

Он наносит повреждения другим детям.

Ребенок кусается, когда очень хочет получить какой-то предмет.

Укусы сопровождаются другими проявлениями агрессии, например, ударами и щипанием.

Ребенок проявляет агрессию и к животным.

Перечисленные обстоятельства говорят о том, что одним маме и папе не отучить ребенка кусаться, и стоит вмешаться профессиональному врачу.

Если от укуса пострадал ваш ребенок

Как правило, детские укусы вполне безвредны. Они оставляют следы зубов, покраснение или посинение участка кожи. Пострадавший от укуса ребенок, конечно же, почувствует боль, но достаточно будет тщательно осмотреть ранку, приложить холод и успокоить свое чадо. Необходимости в медицинском вмешательстве нет, если кожа не была прокушена. За кровоточащими ранками нужен особый уход, так как есть риск попадания туда инфекции. Если боль не утихает, лучше обратиться в поликлинику. Ребенок-кусака — горе в семье, но, к счастью, только временное. Как и многие другие воспитательные вопросы, наказаниями и криками такое поведение не исправить. Главное, следуя советам психологов, прислушаться к своему малышу и присмотреться к его поведению. Отучить от пагубной привычкт вредить окружающим будет намного легче, когда взрослые поймут причину такого поведения. Не стоит забывать, что в большинстве случаев дети делают «запретные поступки» тогда, когда им не хватает родительского внимания. Вполне возможно, что проблему можно решить разговорами по душам, совместными прогулками, нежными объятиями и интересными играми.