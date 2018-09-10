Как правильно измерить пульс у ребенка: инструкция для родителей

Узнайте, в каких случаях ребенку необходимо измерить пульс и как это правильно делать.

Пульс человека, или частота сердечных сокращений, — это количество ударов сердца в минуту. Этот показатель может рассказать врачу важные вещи о здоровье пациента.

Конечно, измерять пульс каждый день нет необходимости, однако бывают ситуации, когда частота сердечных сокращений имеет существенное значение. «Летидор» расскажет, в каких случаях родителям в первую очередь нужно проверить пульс у ребенка и как это правильно делать.

Частота сердечных сокращений может варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст и уровень стресса или активности человека во время измерения. Считается нормой, когда частота сердечных сокращений нерегулярна — это означает, что сердце будет замедляться или время от времени ускоряться. Но если пульс очень частый в течение длительного времени, это нехороший сигнал.

Что такое нормальный сердечный ритм

Сердце ребенка обычно бьется быстрее, чем у взрослого. Здоровый сердечный ритм у взрослых может варьироваться от 60 до 100 ударов в минуту во время отдыха.

Частота сердечных сокращений у детей может быть 60 ударов в минуту во время сна и достигать 220 ударов в минуту во время физической активности.

У подростков, которые занимаются спортом, частота сердечных сокращений может быть низкой, 40-50 ударов, — сердце у них сильнее и за один удар выталкивает больший объем крови.

Прежде чем измерять пульс у ребенка, обратитесь к врачу, чтобы узнать, какой диапазон считается нормальным для этого возраста.

Вот примерные значения (+/— 30 ударов)

До 1 месяца — 140 1-12 месяцев —130 1-2 года — 125 2-4 года — 115 4-6 лет — 105 6-8 лет — 98 8-10 лет — 88 10-12 лет — 80 12-15 лет — 75 Когда нужно измерять пульс ребенку

Как правило, нет необходимости постоянно измерять пульс. Обычно частоту сердечных сокращений проверяют на осмотре у врача.

Но если состояние здоровья ребенка требует наблюдения за частотой его сердечных сокращений, врач предупредит родителей о том, сколько раз в день или неделю необходимо это делать.

Родители также должны измерить пульс, если ребенок жалуется на слишком частое сердцебиение и когда кажется, что сердце «пропускает» ритм. Некоторые дети говорят, что это похоже на жужжание, гудение, вибрацию или трепетание в груди. Часто эти ощущения не означают ничего серьезного и порой даже не связаны с сердцем. Иногда могут появляться мышечные спазмы на шее или груди, а ребенок думает, что это сердце «проскакивает» или «выпрыгивает» из груди.

Проверить пульс также необходимо в следующих ситуациях:

— обмороки,

— боль в груди,

— проблемы с дыханием, которые не вызваны астмой,

— когда кожа внезапно становится бледной или серой или губы стали синими.

Если у вашего ребенка есть какие-либо из перечисленных выше симптомов, сразу измерьте пульс и обратите внимание, после каких игр или движений это произошло, чтобы сообщить подробности врачу.

Как измерять пульс

Для измерения пульса вам понадобятся часы со стрелками или секундомер (он, как правило, проще в использовании).

— Найдите тихое место, где ребенку будет удобно сидеть или лежать.

— Если ребенок только что был очень активен (бегал, прыгал, плакал и т. д.), подождите не менее 5 минут, чтобы сердце замедлилось и вернулось к нормальному ритму.

— Чтобы почувствовать пульс, нужно нажать двумя пальцами, указательным и средним, на большую артерию на теле (некоторым удобнее четырьмя пальцами). Нажимать нужно мягко, но так, чтобы нащупать биение пульсовой волны.

Никогда не прикладывайте большой палец, поскольку у него есть свой пульс и можно перепутать пульсацию артерий.

Есть несколько областей на теле, подходящих для измерения пульса, но у детей обычно выбирают самые доступные места:

На шее (каротидный пульс на сонной артерии). Сонная артерия проходит у горла. Приложите пальцы примерно на середине шее и сместите их чуть правее или левее. Осторожно нажмите, но только с одной стороны (не давите на кадык у мальчиков-подростков). Вы должны почувствовать пульс.

Если нет, попробуйте еще раз или поищите пульсацию с другой стороны.

На запястье (радиальный пульс). Взрослые люди чаще всего измеряют себе пульс именно в этом месте. Этот же метод применим и у детей. Чтобы найти нужное место, положите свои пальцы у основания большого пальца ребенка и сдвиньте их прямо к запястью. На запястье нажимайте мягко, чтобы почувствовать пульс.

Лучше, если рука ребенка лежит на плоскости или слегка отогнута назад.

В подмышке (подмышечная артерия). Надавите кончиками пальцев в подмышечной впадине, нащупайте кость руки и почувствуйте пульс. Этот метод хорошо подходит для младенцев.

На локтевом сгибе (плечевая артерия). Это место больше всего подходит для измерения пульса у младенцев. Положите ребенка на спину, одну руку вытяните вдоль тела локтевым сгибом вверх. Аккуратно положите пальцы (можно только мизинец) на внутренний сгиб руки. Почувствуйте пульс.

После того как вы нащупаете пульс, начинайте считать удары в течение 30 секунд. Затем остановитесь. Возьмите количество ударов (например, 45 ударов за 30 секунд) и удвойте его. Так, 45 х 2 = 90 ударов в минуту. Частота сердечных сокращений ребенка составит 90, что соответствует норме у большинства детей.

Это всего лишь пример, частота сердечных сокращений у вашего ребенка может быть другой.

Если вы не уверены в том, что все делаете правильно, или по каким-то причинам вам трудно измерить пульс, есть другой вариант.

Многие приложения для смартфонов показывают частоту пульса путем простого нажатия пальца на объектив камеры.

Но, чтобы результат был точным, ребенок должен быть в спокойном состоянии, не дергать руку, не вырываться, поэтому такой метод больше подходит для детей старшего возраста, с которыми можно договориться. Однако, прежде чем выбирать приложение, посоветуйтесь с врачом.

Когда нужно звонить врачу

Если сердечный ритм ребенка находится в нормальном диапазоне, вызывать врача не нужно (если только он сам не попросил сообщить о результатах измерения). Также не нужно беспокоиться, если частота сердечных сокращений замедлилась или ускорилась во время измерения — небольшие изменения считаются нормой.

Если сердечный ритм у ребенка превышает нормальный диапазон или настолько частый, что его трудно подсчитать, подождите немного и проверьте снова. Он может измениться. Если он по-прежнему слишком частый, позвоните врачу. Если у ребенка есть другие симптомы в дополнение к высокой частоте сердечных сокращений, вызывайте бригаду скорой помощи.

Источник: https://kidshealth.org Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!