Ещё
6 развивающих игр для детей в возрасте от года до трех лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 развивающих игр для детей в возрасте от года до трех лет 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Советы из видео помогут вам провести досуг с ребенком с пользой.
Провести время за игрой с малышом — счастье для родителей и для самого крохи, которому всегда будет не хватать вашего внимания, даже если вы самые заботливые на свете мама и папа.
Играйте с малышом как можно чаще, а лучше всего используйте для проведения досуга развивающие игры, которые не только развлекут кроху, но и принесут пользу.
В этом видео вы найдете шесть разных развивающих игр для детей в возрасте от года до трех лет. Для организации игрового процесса вам не понадобится сложный инвентарь, все необходимое вы найдете дома или в ближайшем магазине для детей или магазине для творчества.
Эти игры помогут вашему малышу развить воображение, мелкую моторику рук и координацию, а веселый процесс поднимет крохе и родителям настроение.
Смотрите видео, подмечайте интересные, по вашему мнению, игры и привлекайте к процессу всех членов семьи, вместе веселее!
Letidor.ru: последние новости
Как правильно измерить пульс у ребенка: инструкция для родителей Стало известно, сколько тратят на обучение детей Алла Пугачева и Максим Галкин Многодетные семьи Подмосковья получат денежные выплаты на школьную форму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт главный секрет эротических фантазий
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость2
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину7
Знаменитости с психическими расстройствами1
«Долбаное ретро!»: мужчины оценивают женское белье18
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение