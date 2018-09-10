12 причин, почему подростки страшнее трёхлеток

Вам кажется, что трехлетки невыносимы? Подождите, это сущие цветочки.

Поговорите с родителями подростков — и целуйте свою кровиночку трехлетнюю. И в щеки, и в розовые ароматные пятки — вы глазом моргнуть не успеете, как этот благодатный курорт закончится — и начнётся сущая каторга. Ягодки будут шипеть, отбрыкиваться ногами сорок последнего размера и вообще куролесить. Мы сейчас все расскажем.

1. Споры

Трехлетки спорят? Три раза «ха». Нет, триста. Годам к 15 этот кризис повторяется с я не знаю, какой силой. Но если трехлетку можно отвлечь и увлечь куда-то — и через две минуты предмет спора будет благополучно позабыт, с подростками такое не работает. По самому идиотскому из всех дурацких поводов они готовы спорить неделями.

2. Запах

Чем пахнет трехлетка? Молоком. Карамелью. Котенком — если нюхать висок. Пылью и солнцем после долгой беготни на улице. Подростки — воняют. Девочки, мальчики — от них несет за версту. Возможно, это такой эволюционный механизм против возможного инцеста, но на это жалуются все родители сверстников моих детей. Дезодоранты решают проблему лишь отчасти — они начинают поливать себя с тщанием маньяка. Так что в итоге — все равно такой себе запашок плюс запах дезодоранта плюс самые противные из всех возможных духов. В том числе ваших — примерно пяти разом.

3. Свинарник

Трехлетку довольно легко увлечь игрой в уборку. В этом смысле синдром «я сам» оказывается очень полезен. С подростками это работает в обратную сторону. «Они сами» тащат в свою комнату все, и немножко больше. Включая те продукты, которые в принципе можно из холодильника складывать только в одно место — в рот. В их комнатах ЭТО живет неделями, там заводятся колонии вполне разумных цивилизаций, а на все увещевания в ответ слышно лишь удивлённое: «где? У меня порядок». Попытки разгрести завалы в их отсутствие грозят обернуться нешуточным скандалом: по каждой из фигнюшек, покрытых плесенью, эти плюшкины готовы на полном серьезе убиваться горше, чем одна легкомысленная королева по своим подвескам. Куда умнее вспомнить, как и где дышать носом — и затворить аккуратно дверь. Себе дороже.

4. Еда

Дети, которые вчера ели с радостью примерно все, сегодня внезапно не едят почти ничего. Они вдруг начинают ненавидеть печень, грибы, лук, морковь — продолжите дальше сами, и не забудьте внести туда все, что нормальные люди покупают в супермаркете для готовки. Зато чипсами и разными «дошираками» они готовы питаться днями напролёт. Под это нытьё и причитания, что они не едят ничегошеньки, холодильник опустошается напрочь со скоростью звука. Спрашивается, как можно все не есть и при этом моментально сжирать недельный запас продуктов, полируя пакостями? Никто не знает.

5. Деньги

Трехлетка иногда устраивает истерику на тему «Купи». У подростков это выливается в «купикупикупи», только им нужны не киндер-сюрпризы, о нет. Особо продвинутые особи способны напрочь вынести мозг родителям, потому что им позарез нужны какие-нибудь идиотские кроссовки, которые они вчера увидели в клипе певца, поющего околесицу совершенно козлиным голосом. Ну и что, что у него уже есть восемь пар (каждая из них тоже нужна была просто немедленно и обязательно именно того бренда). Ну и что, что каждая из них стоит как крыло от боинга, а нога растёт с крейсерской скоростью всего самолёта. Без тапочек вот именно этих жизнь им не мила.

6. Сон

Трехлетка может попытаться устроить бунт, но душ и сказка маминым голосом в девять вечера являют сладкого спящего ангела со слипшимися кудряшками. У подростков ближе к полуночи находится тысяча занятий, каждое из которых никак нельзя отложить. Стоит ли уточнять, что ни уроки, ни уборка ни что-то ещё разумное и вечное с родительской точки зрения в списках не значатся? Да, будить их потом по утрам — отдельная драма и триллер. Помогает только встать над душой и не отставать. Голубые глаза и заявления «не-не, я тут ни сплю» не принимать на веру. Даже если они встали и продекламировали половину «Онегина» на память — они запросто могут продолжать коварно спать. И нырнут под одеяло безо всякого зазрения совести. Она тоже спит. Очень, очень крепко. Трехлетки же, если уж проснулись — то проснулись. И, в основном, очень рады этому факту.

7. Истерики

Трехлетка может начать орать без повода. Подросток — тоже, только своё «без повода» он выдумывает быстрее, чаще, изощреннее и громче. И если трёхлетку можно взять на ручки и спеть смешную песенку, лося выше себя ростом, который сам способен непочтительно унести маму из комнаты, на ручки не взять. По опыту — именно это им и необходимо. Не получается взять детинушку на ручки? Значит, нужно слушать часами всю ту несусветную фигню (поставлено на «рипит»), которую они будут вам нести, жалуясь на несовершенство мира и восторгаясь чем-то, что звучит как изощренное ругательство по-китайски. Слушать, кивать головой и показывать, что они — любимы. Невзирая на. Вопреки всему. По-другому это не работает.

8. Душ

Дети любят мыться. Примерно лет до 12. Они все знают, откуда берутся прыщи и запах. Им все известно о гигиене. Но про душ они могут либо не вспоминать неделями (не вылезая при этом из джинсов и майки, даже если забыли изначальный цвет. Спят они в них же, будьте спокойны). Либо плещутся там так, что израсходованных запасов воды хватило бы на озеленение пустынной безжизненной страны в Африке в разгар лета. Стучать, умолять, кричать об опоздании на работу бесполезно. Да, при этом они выльют на себя за один раз весь ваш хитрый сильно органический шампунь, привезённый партизанскими контрабандными тропами за адские тысячи. Что? Ему были куплены восемь его — по его же просьбе? Так то — его, чего ты, мама, лезешь?

9. Развлечения

Трехлетки готовы играть во что угодно — хоть в перекладывание пакетов с зелёным горошком в магазине, если увлекать их в игру с хоть какой-то фантазией. Подростки точно знают, что родители — старики и дураки, и ничегошеньки не понимают в нормальном отдыхе, поэтому любые попытки развлечь их оканчиваются закаченными к потолку глазами. С другой стороны, именно эти люди готовы ходить за вами по пятам весь день «на сложных щах», сетуя на то, что все кругом — тлен. Они невыносимо страдают от несовершенства мира и от того, что им скучно. Драма и трагедия. В полный рост.

10. Сверстники

Трехлетки очень быстро сходятся со сверстниками и готовы играть во что угодно. Подростки тоже сходятся — но с кем попало, потом с ними же ссорятся и дружат взасос по пятьсот раз на дню и в деталях жалуются или хвастаются. Или угрюмо молчат по этим же самым поводам.

11. Одежда

Трехлетка будет счастлив любимому свитеру в медвежатках. Или юбочке в сердечках. Или ещё чему-то, такому же милому и понятному. Подростков вдруг осеняет довольно странное представление о прекрасном: они выстригают на голове непонятное и непременно — буйное, красят их самыми чудовищными химикатами (не спрашивайте, никто не знает, что за тайные фабрики с отборными ядами они грабят, и почему нельзя взять более или менее человеческие красители). Завтра они будут с тем же упорством перекрашивать и перестригать все наоборот, а одежда будет нужна совершенно другая. Нет, советы не помогут. Они сами не знают, чего хотят. Но точно знают, что это не то, что существует в мире нормальных людей и родителей в особенности.

12. Язык

Неважно, сколько книжек вы им читали в младенчестве. На скольких языках они умеют говорить. Они даже иногда в беседе с вами попытаются делать вид, что изъясняются на хоть сколько-то понятном вам и худо-бедно приличном диалекте. Между собой они разговаривают на дичайшем сленге, который все равно никому не разобрать.

На них можно сердиться и с тоской вспоминать милых карапузов. Но, во— первых, и это тоже пройдёт — и однажды этот гадкий несносный утёнок все же станет прекрасным лебедем. Во-вторых, дайте почитать это бабушкам и дедушкам подростков. То есть вашим личным родителям. И внимательно посмотрите на их лицо.

Это вы все забыли и думаете, что были прекрасными и правильными. А у них все записано — морщинками в уголках глаз и сединой в волосах. И знаете, что? Сейчас — ваша очередь. А потом — ваших детей. Возможно, вместо того, чтобы лишний раз хвататься за сердце или валокордин (или что вы там наливаете себе на сей раз) — расскажите им о собственных выходках. Это сближает и позволяет дружить с этими ужасными и прекрасными подростками.

А у вас ещё, например, трехлетка? Ждите третью серию марлезонского балета. Кстати, сегодняшние выросшие подростки завтра помогут вам не тронуться мозгами окончательно, когда вот этот милый малыш тоже вдруг вступит в пору «ягодки». Поздравляем, скучать точно не придётся.