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Минпросвещения научит педагогов искать будущих преступников в начальной школе
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Минпросвещения научит педагогов искать будущих преступников в начальной школе 

Инфо 24 42 минуты назад
Фото: Инфо 24
Центр защиты прав и интересов детей, подведомственный министерству просвещения РФ, разработал для учителей методичку по выявлению будущих преступников в начальной школе и корректировке их поведения.
В разработке участвовали также специалисты и научные сотрудники факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ.
Список рекомендаций направлен на профилактику девиантного поведения, то есть «формирование законопослушного социально одобряемого поведения», уточнил представитель Центра защиты прав и интересов детей Владимир Зарецкий.
Педагогам поручается отслеживать «постоянно, стойко повторяющееся поведение, не соответствующее общепринятым нормам и наносящее ущерб самому человеку, окружающим… и имуществу».
Основные правила, которые формулируют авторы методички: работать на профилактику (искать «тревожные звоночки» в поведении и младших школьников, и «детей переходного возраста»),
не впадать в «гиперопеку и навязчивость» — обсуждать проблемы аккуратно, избегать наказаний, способных спровоцировать «еще более протестное поведение». Первый (явный) признак, на который учителям рекомендовано обратить внимание, — это насилие, проявляемое ребенком в отношении других детей и животных.
Далее рассматривается целый ряд «симптомов», косвенно свидетельствующих, по мнению авторов методички, о преступных наклонностях ребенка (по мере его взросления): чрезмерное упрямство,
вспыльчивость,
открытое непослушание,
повышенный интерес к оружию (в том числе посты о нем в соцсетях) у младших школьников — до восьми лет,
прогулы уроков,
побеги из дома,
попытки обмануть взрослых,
попрошайничество,
употребление алкоголя и наркотиков. Авторы пособия советуют мониторить интересы детей и их активность в соцсетях — что они ищут у других пользователей и выкладывают сами.
Еще один фактор — не относящиеся к учебе рисунки школьников в тетрадях. Если они имеют «настораживающие смыслы» (символы криминальных субкультур, деструктивных сообществ), их следует считать «тревожным звоночком».
При обилии «тревожных признаков», которые замечают не только педагоги, но и одноклассники ученика, создатели пособия настоятельно рекомендуют: провести беседу с его родителями,
в случае необходимости — собрать консилиум (из педагогов, психолога и других специалистов — по усмотрению руководства учебного заведения),
определить меры и план дальнейшей работы со школьником. Авторы методички предупреждают, что если «проблемное поведение началось в младшем школьном возрасте, то такой ребенок нуждается в более тщательном внимании и интенсивной помощи со стороны педагогов, психологов… в сотрудничестве с родителями или законными представителями».
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