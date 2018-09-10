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Ползучая милота: родители сняли на видео игру малыша с питоном
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Ползучая милота: родители сняли на видео игру малыша с питоном 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Семейство Тиба из Индонезии привлекло к себе внимание СМИ любопытными забавами своего сына. Малыш, едва научившийся ходить, таскает, будто игривого котенка, хвост огромного питона, берет его за голову, катается на нем верхом. Родители снимали это на видео.
Этим летом один питон в Индонезии уже прославился на всю страну и мир. В июне ползучий монстр длиной 8 метров съел 54-летнюю женщину живьем, пока она была в саду. Новое видео из Индонезии тоже о питоне, но сытом и являющимся забавой для ребенка.
Возможно, именно сытость питона позволила родителям беспечно снимать на видео то, как их сын забирается на змея верхом, крутит ему хвост и катается на извивающемся теле. Семейная пара из Востоячной Явы блаженно хихикают и умиляются происходящим, пока леденеющие от ужаса зрители в соцсетях недоумевают, «куда смотрят родители?!».
А пока в Индонезии родители умиляются играм детей с сытыми питонами, в Африке отец едва успел на крик дочери о помощи, чтобы вырвать ребенка из смертельных объятий четырехметрового гада.
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Женский форум
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