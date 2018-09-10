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«Таким людям нельзя иметь детей»: смеющиеся родители сняли на видео, как их малыш играет с огромным питоном
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«Таким людям нельзя иметь детей»: смеющиеся родители сняли на видео, как их малыш играет с огромным питоном 

BigPikcha.ru + ещё 1 11 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Маленькие дети обожают играть с животными. Но в основном это кошечки, собачки, хомячки и другие безобидные создания, которые терпят порой жестокие игры детей. А вот в Индонезии маленький мальчик поиграл с огромным питоном, и родители сняли его на видео. Ничего опасного они в этом не увидели, в отличие от пользователей соцсетей.
Источник: Daily Star
На YouTube появилась видеозапись, где запечатлен малыш, играющий с огромным питоном. Маленький мальчик, который только-только научился ходить, совершенно без страха садится на здоровенную рептилию, хватает ее за голову и тянет в разные стороны. К счастью, питон, видимо, сытый, поэтому даже не пытается вырваться из цепких рук ребенка, а тем более причинить ему какой-то вред. Ну а сам мальчик, конечно, не понимает, что это развлечение не из безопасных.
Но самое удивительное в этом видео то, что сняли его родители мальчика. За кадром слышно, как они переговариваются, смеются, и, по всей видимости, они совсем не против таких игр ребенка.
Видео сразу стало популярным в сети, а пользователи соцсетей посчитали, что такое занятие для ребенка опасно, и раскритиковали родителей мальчика за беспечность.
«Им очень повезло, что змея сытая», — написал один из пользователей YouTube в комментариях к видео.
«Посмотрим, как они посмеются, когда питон задушит их ребенка», — прокомментировал другой.
«Таких родителей надо в тюрьму сажать за то, что позволяют своему ребенку такое вытворять».
«Таким людям вообще нельзя детей иметь».
Правда, среди пользователей соцсети нашлись и те, кто защитил родителей мальчика. Они объяснили, что в Индонезии такие игры с питонами вовсе не редкое явление. Это нас такая картинка может шокировать, а там малыши играют со змеями, как с кошками и собаками.
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