«Таким людям нельзя иметь детей»: смеющиеся родители сняли на видео, как их малыш играет с огромным питоном

Маленькие дети обожают играть с животными. Но в основном это кошечки, собачки, хомячки и другие безобидные создания, которые терпят порой жестокие игры детей. А вот в Индонезии маленький мальчик поиграл с огромным питоном, и родители сняли его на видео. Ничего опасного они в этом не увидели, в отличие от пользователей соцсетей.

На YouTube появилась видеозапись, где запечатлен малыш, играющий с огромным питоном. Маленький мальчик, который только-только научился ходить, совершенно без страха садится на здоровенную рептилию, хватает ее за голову и тянет в разные стороны. К счастью, питон, видимо, сытый, поэтому даже не пытается вырваться из цепких рук ребенка, а тем более причинить ему какой-то вред. Ну а сам мальчик, конечно, не понимает, что это развлечение не из безопасных.

Но самое удивительное в этом видео то, что сняли его родители мальчика. За кадром слышно, как они переговариваются, смеются, и, по всей видимости, они совсем не против таких игр ребенка.

Видео сразу стало популярным в сети, а пользователи соцсетей посчитали, что такое занятие для ребенка опасно, и раскритиковали родителей мальчика за беспечность.

«Им очень повезло, что змея сытая», — написал один из пользователей YouTube в комментариях к видео.

«Посмотрим, как они посмеются, когда питон задушит их ребенка», — прокомментировал другой.

«Таких родителей надо в тюрьму сажать за то, что позволяют своему ребенку такое вытворять».

«Таким людям вообще нельзя детей иметь».

Правда, среди пользователей соцсети нашлись и те, кто защитил родителей мальчика. Они объяснили, что в Индонезии такие игры с питонами вовсе не редкое явление. Это нас такая картинка может шокировать, а там малыши играют со змеями, как с кошками и собаками.