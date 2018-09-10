Новосибирские школьники собрали почти миллион рублей, чтобы найти семью детям из детских домов

Благотворительный фонд «Солнечный город» подвел итоги акции «Дети вместо цветов». В ней приняли участие пятьдесят шесть школ Новосибирска: школьники, их родители и учителя отказались от покупки цветов на День знаний, подарив всего один букет от всего класса, а средства, которые каждая семья планировала потратить на цветы, перевели для помощи детям-сиротам. Средства, собранные 5 412 школьниками из Новосибирска, Барнаула, пойдут на создание информативных видеоанкет, которые помогут им быстрее найти маму и папу.

«В этом году первое сентября я впервые встречу в статусе классного руководителя. Я представляла множество красивых букетов, которыми буду любоваться дома и на работе. Но есть вещи несоизмеримо важнее. Равнодушие — самая страшная болезнь нашего века, и нам необходимо помнить о тех, кому в жизни повезло гораздо меньше, чем нам, и по возможности стараться помочь», — написала в социальных сетях Татьяна, классный руководитель одной из новосибирских школ.

Самыми активными участниками акции стали младшеклассники — сто шестнадцать начальных классов, средняя сумма пожертвования всех учащихся — сто шестьдесят шесть рублей.