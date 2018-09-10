Около 60 тысяч барнаульцев голосовали за детские сады 9 сентября

Около 60 барнаульцев приняли участие в голосовании за детские сады, которым будут выделены дополнительные средства на благоустройство.

Напомним, 9 сентября, помимо выборов губернатора Алтайского края, горожане выбирали дошкольное образовательное учреждение из 15 предложенных. От каждого района для конкурса были отобраны по три детских сада.

Всего в городе было открыто 134 избирательных участков. Помимо взрослых в голосовании принимали участие и подростки в возрасте 14 лет.

Как пишет городская администрация, подсчет голосов завершится к концу недели. Тройка лидеров получит 500, 300, 200 тысяч рублей. На эти средства будет произведено оснащение детских садов, благоустройство территорий и т.д.