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Около 60 тысяч барнаульцев голосовали за детские сады 9 сентября
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Около 60 тысяч барнаульцев голосовали за детские сады 9 сентября 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Около 60 барнаульцев приняли участие в голосовании за детские сады, которым будут выделены дополнительные средства на благоустройство.
Напомним, 9 сентября, помимо выборов губернатора Алтайского края, горожане выбирали дошкольное образовательное учреждение из 15 предложенных. От каждого района для конкурса были отобраны по три детских сада.
Всего в городе было открыто 134 избирательных участков. Помимо взрослых в голосовании принимали участие и подростки в возрасте 14 лет.
Как пишет городская администрация, подсчет голосов завершится к концу недели. Тройка лидеров получит 500, 300, 200 тысяч рублей. На эти средства будет произведено оснащение детских садов, благоустройство территорий и т.д.
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