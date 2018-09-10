На Камчатке проводят проверку из-за плохого самочувствия детей в школе

Ранее мэрия столицы Камчатки информировала о закрытии на карантин средней школы № 42 в связи с тем, что за прошлую неделю в медицинский кабинет учреждения с жалобами на общее недомогание обратились 17 детей. Карантин будет сохраняться до 16 сентября. За это время специалисты планируют получить данные врачей и Роспотребнадзора о причинах плохого самочувствия детей.

Сейчас идет обследование пищеблока школы, взяты пробы продуктов, анализируется состояние здоровья детей и педагогов, а также сотрудников столовой. Проверку по факту произошедшего также проводит прокуратура Камчатского края.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.