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На Камчатке проводят проверку из-за плохого самочувствия детей в школе
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На Камчатке проводят проверку из-за плохого самочувствия детей в школе 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен — РИА Новости. Камчатские следователи начали проверку по факту недомогания детей в средней школе №42 Петропавловска-Камчатского, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Ранее мэрия столицы Камчатки информировала о закрытии на карантин средней школы № 42 в связи с тем, что за прошлую неделю в медицинский кабинет учреждения с жалобами на общее недомогание обратились 17 детей. Карантин будет сохраняться до 16 сентября. За это время специалисты планируют получить данные врачей и Роспотребнадзора о причинах плохого самочувствия детей.
Сейчас идет обследование пищеблока школы, взяты пробы продуктов, анализируется состояние здоровья детей и педагогов, а также сотрудников столовой. Проверку по факту произошедшего также проводит прокуратура Камчатского края.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.
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