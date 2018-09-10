Первые шаги детства: когда ребенку уже пора начинать ходить?

Все, что связано с первыми шагами малышей, приводит родителей в приятное волнение. Но за ним нередко приходит и беспокойство: а все ли в порядке, если… Посмотрим, что такого странного, на родительский взгляд, может происходить и что вообще стоит знать про первые шаги и первую обувь.

Рано встал

Даже те мамы, кто слышал истории о полугодовалых малышах, которые ходят у опоры, удивляются, когда так происходит с их собственными детьми. Потому что удивительное же зрелище: ребенок, который только недавно научился переворачиваться и еще, возможно, не умеет сидеть, вдруг встает на ножки и начинает ими переступать, почти как взрослый. Кажется, что завтра он перестанет держаться за кроватку и пойдет.

Он, конечно, пойдет еще не скоро — до первых шагов еще несколько месяцев. Но «рано встал» — не совсем правильная оценка: если бы было действительно рано, ребенок бы этого не сделал. Неважно, о каком умении идет речь — ребенок должен созреть для того, чтобы что-то сделать. Если малыш встал на ножки, значит, его организм к этому готов. И не имеет значения, что он, как говорят врачи, «слишком тяжелый» для этого. Участковые педиатры и бабушки любят пугать, что ножки будут кривыми, что это плохо для позвоночника, что в книжках написано про норму в 9–10 месяцев. Урезонить их можно простым вопросом: разве ему можно запретить стоять? Для собственного успокоения можно показать ребенка неврологу и хирургу-ортопеду.

«Балетная» п­оходка

«Балетная» походка ребенка — то, что серьезно пугает родителей. Считается, что ходьба на цыпочках — признак серьезных нарушений и нужно как можно раньше найти причину. В итоге семья пуска­ется в поход по врачебным кабинетам. На самом деле ходьба на носочках в большинстве случаев вовсе не признак болезни (в таком случае всегда есть и другие симптомы). Любой здоровый ребенок имеет полное право так ходить. Дело в том, что икроножные мышцы у малышей очень развиты и причиной «балетной» походки становится их тонус. Это временное явление, которое проходит по мере того, как крепнут другие м­ышцы.

Кстати

Нужны ли х­одунки

Когда-то ходунки были вещью из горячего родительского списка — все старались их приобрести. Но в последнее время отношение к ним изменилось: ходунки перестали быть необходимым для развития ребенка приспособлением и перекочевали в раздел «развлечение». Надолго сажать в них малыша не рекомендуется. Врачи считают, что они мешают учиться держать равновесие и правильно ставить стопу. В ходунках ребенок передвигается, отталкиваясь от пола пальцами ног, без опоры на всю стопу, как должно быть. Кстати, это тоже может быть причиной того, что потом он будет ходить на носочках — так сказать, по привычке. Мнение современных врачей — ортопедов, неврологов, педиатров: ребенка не надо учить ходить (в ходунках, за ручки и как-то еще) — он всему научится вовремя сам, когда окрепнет. Ходунки же если и могут присутствовать, то как способ развлечь малыша.

Иксом или колесом

Когда ребенок встает на ножки, он первое время ставит их неправильно, ищет опору. Потому, с одной стороны, важно все, что касается детской обуви. С другой — не стоит спешить навешивать на ребенка диагнозы. Самые распространенные страшилки, которыми заражаются родители, — это что ноги иксом или ребенок косолапит. На самом деле до определенной степени и возраста это норма, учитывая тот факт, что от рождения все дети имеют плоскостопие. Нормой оно остается как минимум до тех пор, пока малыш не начнет, во-первых, ходить, во-вторых, делать это уверенно.

Первая обувь: жесткий задник или мягкая подошва?

Старшее поколение выросло в обуви с жестким задником и донесло до внуков уверенность, что это правильно — что надо «ф­ормировать стоп­у». А что говорят врачи сейчас?

Как было раньше

обувь «назначали» ребенку сразу же, как он начинал вставать. То есть зачастую задолго до реальных первых шагов. Топать вдоль опоры полагалось в высоких ботиночках с жестким задником;

так называемую ортопедическую обувь (назначенную, надо повториться, якобы для профилактики проблем со стопой в будущем) полагалось носить постоянно — не только на улице, но и дома;

первая обувь была жесткой — закрытой, на шнуровке, с супинатором и высоким «каменным» задником. Считалось, что это норма для всех детей, независимо от состояния стоп.

Как сейчас

только с первыми самостоятельными шагами у ребенка должна появиться первая настоящая обувь — раньше она ему просто не нужна. Такова точка зрения современных врачей. Ничего «профилактически» носить не нужно, даже если ребенок, по мнению окружающих, косолапит. Ортопедическая обувь может понадобиться, только когда появятся проблемы, но она должна быть индивидуально подобранной в соответствии с этими самыми проблемами;

обувь врачи рекомендуют надевать только на прогулку — собственно, по тому же принципу, что и со взрослыми. Дома — босиком или в носочках, по обстоятельствам. Большую часть времени ребенку полезно не шагать в ботинках или даже босиком, а прыгать, бегать по неровностям, лазить по лестницам и пр. Это лучшая профилактика плоскостопия;

обувь на первые шаги, отвечающая современным представлениям западных врачей о том, что необходимо ребенку, напоминает мягкие кожаные пинетки. Она просто защищает ноги маленьких «топтунов» от уличной грязи и не более того. Считается, что так стопа получает возможность развиваться естественным путем — помогать ей в этом не нужно. Отечественные врачи рекомендуют небольшой каблучок и плотный задник, но ничего давящего и вообще причиняющего дискомфорт.