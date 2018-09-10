5 семейных правил, которые ухудшат подростковый кризис

Когда ребенок вступает в подростковый период, начинается новый этап его жизни. Вместе с этим меняется и жизнь его семьи. Значит, пора пересмотреть некоторые родительские правила.

О семейных установках, которые могут усугубить и без того непростой период переходного возраста, рассказывает психолог и психодраматерапевт Ирина Пермякова.

Что будет, если ребенок станет меняться, а семейные правила — нет? Такое положение дел может привести взрослеющего ребенка к инфантилизации или, напротив, к подростковому бунту.

Семейное правило №1: «Твои детские проблемы — это ерунда в сравнении с нашими»

То, что взрослому может казаться пустяком, для подростка может стать серьезной проблемой.

Подростковые переживания отягощаются перепадами настроения на фоне физиологических изменений организма. Даже если причина печали ребенка вызывает у вас недоумение, не стоит давать эффективные, на ваш взгляд, советы: «Выспись», «Не бери в голову», «Какая ерунда! Забудь!» — и так далее.

Обесценивание переживаний подростка или сведение разговора к шутке только усугубят проблемы переходного возраста.

Помните, что подростку важно быть услышанным и понятым, даже если он этого не просит. На кого, как не на семью, может опереться взрослеющий ребенок?

Семейное правило №2: «Мы лучше знаем, что тебе нужно»

Порой нам кажется, что мы знаем потребности своих детей гораздо лучше, чем они сами.

Конечно, у взрослых больше опыта и знаний. Но важно прислушаться к подростку, если он, несмотря на ваши увещевания, продолжает отказываться от определенной одежды, дополнительных занятий, выбранного вуза, будущей профессии и так далее.

Выслушайте его точку зрения и аргументы.

Постарайтесь понять чувства ребенка, ведь за нежеланием что-либо делать всегда стоит причина.

Отказ подростка выполнять ваши просьбы далеко не всегда говорит о его лени. Понять причину можно только в диалоге, однако не рассчитывайте выяснить все за один раз.

Семейное правило №3: «Мы обязаны уберечь тебя от ошибок»

Многие мамы и папы стараются оградить своего взрослеющего ребенка от всех возможных неприятностей. Но часто забывают о том, что излишние ограничения в переходном возрасте только усиливают стремление к запретному плоду.

Кроме того, ограждая подростка буквально от всего, родитель не дает ему взрослеть и приобретать жизненный опыт, который потребуется в будущем. Многие запреты рождаются из-за тревоги родителей. Возможно, именно взрослым нужна поддержка и работа с собственными чувствами.

Прежде чем что-либо запрещать подростку, критически оцените вероятность угрозы. Если объективных причин для беспокойства нет, позвольте сыну или дочери ошибиться и сделать свои личные выводы.

Семейное правило №4: «Мы отвечаем за твой внешний вид»

Переходный возраст — период поиска себя. Подростку важно видеть свою индивидуальность и знать о способностях, которые он может проявить. Многие родители ожидают, что их дети будут самовыражаться, участвуя в школьных и городских мероприятиях. Но на деле все оказывается иначе.

Например, мамы и папы могут не оценить опыты с внешностью. А между тем это один из важных пунктов переходного возраста, который помогает лучше узнать и принять самого себя. Поэтому родителям стоит пойти навстречу подростку и вместе с ним выбрать приемлемый эксперимент. Краска для волос смывается, волосы отрастают снова, татуировки бывают временными, а странную одежду можно быстро поменять.

Зато подросток сможет лучше понять себя и свои желания.

Семейное правило №5: «Важные решения принимают только взрослые»

Конечно, у подростка еще не так много опыта, чтобы в одиночку принимать серьезные решения. Но разве он когда-нибудь научится этому искусству, если не будет участвовать на семейных советах?

Родителям нужно позволять взрослеющему ребенку вносить свой вклад в общие семейные решения.

Чаще спрашивайте его мнение, прислушивайтесь. Конечно, не всегда легко принять тот факт, что ребенок уже давно не малыш, но сделать это необходимо.

Мудрый родитель умеет не только замечать и принимать взросление подростка, но и корректировать семейные правила, чтобы постепенно отпускать сына или дочь во взрослую жизнь.