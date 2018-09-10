На ремонт детских лагерей в Казани выделили 30 млн рублей

В течение 2018 года на ремонт загородных лагерей в Казани выделили 30 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2017 году. Суммы хватило на введение в эксплуатацию одного корпуса в лагере имени Гагарина. Кроме того, привели в порядок два летних домика в «Заречье», а также закончили первую очередь реконструкции в лагере «Молодежный». График работ на 2019 год известен, по крайней мере, в отношении лагеря «Молодежный». Здесь предстоит благоустроить территорию, построить спортивные площадки, а также завершить ремонт двух корпусов. 5,8 миллионов рублей в течение 2018 года потратили на обеспечение безопасности детских лагерей.