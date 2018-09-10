Почти 30 тыс. детей из Казани отдохнули в летних лагерях 

29 994 ребенка отдохнули в летних лагерях, сообщает пресс-служба исполкома.
15 273 человека побывали в загородных муниципальных лагерях, 13 021 — в пришкольных, 508 казанских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены бесплатными путевками в загородные санатории.
В этом году провели 68 профильных смен, в которые попали 11 666 детей. В числе новых — программа «First and Fast» футбольной тематики для детей, увлекающихся спортом, и «Академия добра», познакомившая детей с благотворительностью. В лагере «Заречье» впервые организовали образовательную смену «Дуслык», которая собрала детей из 19 регионов России, Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов, желающих изучать татарский язык и культуру татарского народа.