Родители нашли погибшими двух младенцев в Ленинградской области 

Два младенца погибли в Ленинградской области по неизвестным причинам. Обстоятельства смерти малышей изучают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщило ИА NationNews.
Две женщины нашли в один день тела своих детей.
Тело сына 2018 года рождения обнаружила 24-летняя женщина у себя дома на улице Южной в городе Бокситогорске Ленинградской области. В тот же день в Гатчинском районе погибла маленькая девочка, которой также не исполнилось и года. Ее нашла 25-летняя мать.
Тела детей отправили в морг на экспертизу для выяснения причины гибели.