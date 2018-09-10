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Родители нашли погибшими двух младенцев в Ленинградской области
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Родители нашли погибшими двух младенцев в Ленинградской области 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два младенца погибли в Ленинградской области по неизвестным причинам. Обстоятельства смерти малышей изучают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщило ИА NationNews.
Две женщины нашли в один день тела своих детей.
Тело сына 2018 года рождения обнаружила 24-летняя женщина у себя дома на улице Южной в городе Бокситогорске Ленинградской области. В тот же день в Гатчинском районе погибла маленькая девочка, которой также не исполнилось и года. Ее нашла 25-летняя мать.
Тела детей отправили в морг на экспертизу для выяснения причины гибели.
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