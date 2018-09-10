Родители нашли погибшими двух младенцев в Ленинградской области

Два младенца погибли в Ленинградской области по неизвестным причинам. Обстоятельства смерти малышей изучают сотрудники правоохранительных органов . Об этом сообщило ИА NationNews.

Две женщины нашли в один день тела своих детей.

Тело сына 2018 года рождения обнаружила 24-летняя женщина у себя дома на улице Южной в городе Бокситогорске Ленинградской области. В тот же день в Гатчинском районе погибла маленькая девочка, которой также не исполнилось и года. Ее нашла 25-летняя мать.

Тела детей отправили в морг на экспертизу для выяснения причины гибели.