Как моя дочка хотела стать моделью: колонка мамы

Мама троих детей Аза Волошкина рассказывает, через что пришлось пройти ее дочке, когда та окунулась в модельный бизнес.

Что такое карьера модели? Лучезарные улыбки, умение владеть собой, преподнести себя, головокружительные замужества, атрибуты красивой жизни вроде яхт, частных самолетов и дворцов — вот почему родители так часто ведут своих маленьких девочек в модельные школы.

Но с моей дочкой было иначе: она сама привела всю нашу семью в эту индустрию.

Как дочка попала в модельное агентство

Когда я что-то рассказываю о своей девочке, обычно начинаю со слов: «Она родилась взрослой и мудрой». Поэтому не мы привели ее в модельное агентство, а она нас. Тогда ей было 8 лет.

Как-то по дороге домой после школы она сама зашла в агентство и записалась на занятия. А нас просто поставила в известность.

Поначалу мы даже растерялись. Девочка у нас была серьезная. Выбор в качестве дополнительного занятия английского или математики казался нам более логичным, чем тот, который сделала дочка. Но мы поддержали его и с головой окунулись в модельную индустрию.

Буквально сразу начались репетиции: малышку учили правильно ходить, красиво демонстрировать одежду, улыбаться, грамотно говорить. Шаг за шагом она двигалась к своему первому показу и дефилировала по нашей небольшой гостиной.

Первый показ закончился слезами. Помню, как взрослый макияж на юном личике омрачили слезы. Все из-за стихов, к чтению которых моя модель не была готова. Она прочитала их слишком мрачно, что, конечно, не понравилось судьям.

Раньше показы мод почти всегда сопровождал конкурс талантов, а этот этап моей дочке давался с трудом.

Индустрия, построенная на тщеславии родителей

Ко второму конкурсу мы готовились серьезнее. Я уже знала, что судьи заражаются энергетикой девочек, смотрят, насколько модели уверены в себе, улыбками отвечают на улыбки. Так что в этот раз дочка была во всеоружии и в итоге показала второй результат и взяла титул «Мисс фото», Малышка и правда выходила на фото хорошенькой.

На третий конкурс мы отправились в область — вышли на новый уровень. Здесь девочек уже готовили к показу коллекций модельеров. Нас ждал настоящий длинный подиум, непрерывные вспышки фотоаппаратов. Дочка была в центре внимания. Один образ мне особенно нравился: ей сделали два длинных блестящих хвостика и надели пышную розовую юбочку. Один за другим дети меняли яркие одежки и выглядели как цветы на клумбе.

Мое сердце сжималось от гордости, что моя девочка была частью этой красоты.

А потом она победила. Несмотря на то что была самой низкой в своей возрастной категории. Каблучки 33-го размера сделанной на заказ подиумной обуви четко отсчитывали шаги. И вот она на сцене сияет в огромном синем платье, похожая на куколку, — это была первая настоящая победа.

И после этого начался калейдоскоп событий: нас приглашали на фотосессии, конкурсы, мы делали замысловатые костюмы, только чтобы нашей малышкой восхищались другие.

И тут мы поняли, что целая индустрия живет на родительском тщеславии.

Не обошло это стороной и нас. Помню, как на одно выступление мы делали для дочки костюм орхидеи. Всей семьей. Папа сгибал из проволоки каркас, я с бабушкой, ориентируясь на фотографию орхидеи на чашке, вырезала поролоновые лепестки. Доступного интернета у нас тогда не было, и мы справлялись своими силами. Покрасили лепестки фиолетовой краской из баллончика, так что дом еще долго пах ее испарениями, купили зеленые колготки.

Еще мы как-то мастерили национальный украинский костюм. Шили на заказ красные сапоги, рубаху с пайетками. Сами сплели венок из маков и васильков. Мы получали удовольствие от подготовки к каждому конкурсу. У нас получались необычные образы, которые судьи особенно отмечали.

Дочка отлично демонстрировала костюмы на подиумах, с каждым конкурсом брала все новые призы.

Ребенок на грани нервного срыва

И вот через несколько месяцев непрерывных трудов дочка вышла на новый уровень. Ей только исполнилось 10 лет, как нас пригласили на Всеукраинский модельный конкурс. Он проходил в одном из крупных городов страны. Мы приехали, как и полагается, за несколько дней до старта программы, и у нас было время, чтобы освоиться. Мы гуляли по старинным улочкам, заходили в кондитерские. Поздно вечером в витрине большого магазина игрушек мы увидели куклу. Она была ростом с дочку, очень красивая, с глазами как у ангелочка. Одним словом, мечта каждой девочки. И цена той куклы была под стать ее красоте и размерам — невыносимо высокая. Дочка долго рассматривала эту куклу, и я пообещала ей подарить ее, если она выиграет конкурс.

И дочка загорелась, хотя задача была непростая. Особенно учитывая, что большинство участниц конкурса были из той же области, где проходил конкурс, а мы приехали издалека. Местные мамы сразу дали понять, что нам ничего не светит, встретили вопросом: «Чего приехали? У нас тут своих красавиц хватает».

Тогда мне пришлось объединиться с другими родителями, которые, так же как и мы, прибыли из других областей и все еще рассчитывали на честную борьбу.

Мы стойко выдерживали словесные нападки недоброжелателей и отстаивали свои права. Конечно, дети чувствовали накал страстей и очень переживали. Ведь они выкладывались на 100%, догадываясь, что исход конкурса уже предопределен.

Когда наступил последний день показа, все уже были как на иголках. Наши мужья сели прямо за судейской коллегией и предупредили журналистов, что результаты могут быть подтасованы.

Показ начался с небольшой задержкой. На это время я превратилась в парикмахера, костюмера, визажиста. Со шпильками в зубах, с несколькими нарядами в руках. Надо было успевать переодевать дочку за считаные минуты, а потом хотя бы одним глазком посмотреть, как она красуется на подиуме. От волнения у меня захватывало дух.

Дочка держалась бодро, несмотря на то что она была свидетелем всех интриг и пересудов и понимала, что ей вряд ли удастся добиться призового места. И все равно она порхала по сцене, улыбалась и вела себя по-королевски. Каждый ее выход сопровождал шквал аплодисментов.

К середине конкурса за кулисами уже нужен был психолог. Нервничали все: и родители, и организаторы, и дети.

Напряжение достигло предела. Истерики, крики. Одни убегали прямо со сцены, другие падали в обморок.

К объявлению результатов половина участников уже находилась в припадке. Девочки, которые приехали на конкурс из других областей, разительно отличались в подаче себя. Местные девочки, с которыми работали одни и те же учителя, двигались одинаково и не впечатлили судей.

Когда председатель жюри зачитывал имена победительниц, за кулисами царил хаос, слезы лились рекой.

Мы даже не поняли, что произошло. Как только плотный занавес на сцене опустили, моя модель соскочила с верхней ступени пьедестала и отказалась от финальной фотосессии. Малышка плакала от усталости и выгорания и попросила поскорее увести ее из зала.

Утром я сдала в ломбард свои золотые сережки и купила ту самую куклу. Нас с ней даже в поезд не пускали обратный. Пришлось отдельно за ее место багажное доплачивать.

Так и закончилась наша детская модельная карьера. На самом пике. Детский модельный бизнес с недетскими страстями. Слезами, пересудами и взятками. Сейчас дочери уже 23. Она уверена в себе, окончила институт, нашла свое призвание, и у нее прекрасный парень. Думаю, то ее самостоятельное решение было правильным. Скучно нам точно не было, а опыт — он всегда бесценный.