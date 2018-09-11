В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении серии разбойных нападений

Сотрудниками Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, совершивших серию разбойных нападений.

По предварительным данным, подозреваемые в ночное время проникали в жилые помещения, где совершали разбойные нападения на девушек с использованием масок и холодного оружия. Предметом посягательства являлись денежные средства и ювелирные украшения. Общий ущерб составил около 100 000 рублей. Задержанными оказались пять жителей Томского района в возрасте от 17 до 23 лет. В ходе проведенных обысков изъято похищенное имущество, а также предметы, используемые при совершении преступлений.

Следственными отделами ОМВД России по Советскому и ОМВД России по Ленинскому районам города Томска возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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