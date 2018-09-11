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Омичей будут спасать от клещей до первого снега
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Омичей будут спасать от клещей до первого снега 

Омск Здесь + ещё 2 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Несмотря на похолодание, клещи продолжают нападать на омичей. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что в области всё ещё сохраняется опасность пострадать от присасывания клещей. Как сообщили корреспонденту «Омск Здесь» в ведомстве, продолжают функционировать пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их заражённости клещевыми инфекциями. Они будут работать и в октябре.
— Возможно, морозы ликвидируют активность клещей этой осенью, — отметили в управлении. — Но помощь будет оказываться, пока не выпадет снег.
Всего, по данным специалистов, с начала сезона обратился за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей 4316 человек (на прошлой неделе — 4051), в том числе 1363 детей. В городе пострадал 1831 человек, в том числе 536 детей. Таким образом, ежедневно страдают более ста человек.
— Зарегистрировано 18 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом, шесть случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека, — сообщили в управлении.
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