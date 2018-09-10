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В Ярославле нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
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В Ярославле нашли пропавшего восьмилетнего мальчика 

АиФ + ещё 5 1 час назад
Фото: АиФ
Ребенка не было дома больше суток.
Родители забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Мальчик ушел из дома днем в воскресенье, 9 сентября. Артемия нашли утром на следующий день.
Как сообщает издание 76.ру, ребенок спал в подъезде в соседнем доме. Оказалось, что он ушел к приятелю играть в настольный хоккей. Мальчики решили остаться на ночь в подъезде. Ребенок снял кроссовки, потому что они были мокрыми насквозь. Родителям Артемий сказал, что не мог оставить друга одного.
Мама мальчика сообщила, что его друг — не самый простой. Ребенок стоит на учете в полиции. В первую очередь она пришла к нему домой, но никто не открывал дверь.
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