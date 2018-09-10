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В Ярославле полицейские ищут восьмилетнего мальчика
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В Ярославле полицейские ищут восьмилетнего мальчика 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
Мальчик ушел из дома на улице Достоевского в воскресенье, 9 сентября. около 13 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ночью ребенок не вернулся.
Приметы: на вид 8 лет, рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, европейского типа, глаза карие, светло-русые волосы. Школьник был одет не по погоде — в белую футболку, серые шорты и белые кроссовки.
Если вы знаете чтол-либо о ребенке, обращайтесь в полицию по телефону 8 (4852) 48-80-80 или 02.
Фотография мальчика опубликована пресс-службой УМВД.
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