В Ярославле полицейские ищут восьмилетнего мальчика

Мальчик ушел из дома на улице Достоевского в воскресенье, 9 сентября. около 13 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ночью ребенок не вернулся.

Приметы: на вид 8 лет, рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, европейского типа, глаза карие, светло-русые волосы. Школьник был одет не по погоде — в белую футболку, серые шорты и белые кроссовки.

Если вы знаете чтол-либо о ребенке, обращайтесь в полицию по телефону 8 (4852) 48-80-80 или 02.