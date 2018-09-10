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В Башкирии суд приговорил к 3,5 года няню, избивавшую ребенка
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В Башкирии суд приговорил к 3,5 года няню, избивавшую ребенка 

ТАСС + ещё 2 10 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Стерлитамакский городской суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно 44-летнюю женщину, которая работала няней и неоднократно наносила побои ребенку. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы прокуратуры Башкирии.
"10 сентября суд приговорил няню к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также обязал ее выплатить потерпевшим 65 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.
Женщина признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей"), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями").
Суд установил, что в августе 2017 года обвиняемая через социальную сеть была нанята в одну из семей Стерлитамака в качестве няни по уходу за восьмимесячным ребенком. В декабре 2017 года, заметив у малыша в области уха гематомы, его мама установила в квартире камеру видеонаблюдения. Просмотр видеозаписи подтвердил, что женщина наносила ребенку побои в течение дня. Так женщина, разозлившись на плач малыша, «наносила ему удары, шлепки по голове и телу, вдавливала лицо в подушку», рассказали в прокуратуре.
Мать мальчика после просмотра видео вызвала полицейских. Первоначально обвиняемая отрицала свою вину, но, увидев доказательства, созналась в преступлении.
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