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Чиновники выступили с инициативой введения «детского стандарта» для многодетных семей
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Чиновники выступили с инициативой введения «детского стандарта» для многодетных семей 

Letidor.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: Letidor.ru
Письмо с инициативой уже направлено Владимиру Путину.
В России предлагают ввести «детский стандарт», который будет включать в себя базовый набор товаров и услуг для обеспечения детей из многодетных семей. В него будут предусмотрены базовые продукты питания, непродовольственные товары, расходы на здравоохранение, затраты на детский сад, ясли, транспорт и другое. Также предлагается в этот список добавить автомобиль и жилплощадь, если таковые требуются многодетной семье. С подобной инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Чиновник уже направил письмо с этим предложением Владимиру Путину.
Крупнов отметил, что подобная инициатива направлена для поддержки многодетных семей и увеличение их количества. Ведь именно они дают стране больше работников, таким образом делая существенный вклад в развитие экономики.
В связи с этим представляется целесообразным законодательно ввести государственный стандарт уровня и качества жизни каждого ребенка в РФ («детский стандарт») как фундаментальный механизм выравнивания базовых условий жизни российских детей и закрепление того факта, что многодетные семьи выполняют важнейшую государственную задачу и их поддержка — это стратегические инвестиции в приумножение нашего народа и развитие страны,
— цитирует эксперта RT.
В настоящий момент в России многодетные семьи имеют ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсационные выплаты за рост стоимости продуктов и жилья, возмещение расходов за коммунальные платежи и оплату жилья, детей принимают в детсады без очереди, а также семьи освобождаются от ежемесячной оплаты и многое другое.
Фото: shutterstock.com
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