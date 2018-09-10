Чиновники выступили с инициативой введения «детского стандарта» для многодетных семей

Письмо с инициативой уже направлено Владимиру Путину

В России предлагают ввести «детский стандарт», который будет включать в себя базовый набор товаров и услуг для обеспечения детей из многодетных семей. В него будут предусмотрены базовые продукты питания, непродовольственные товары, расходы на здравоохранение, затраты на детский сад, ясли, транспорт и другое. Также предлагается в этот список добавить автомобиль и жилплощадь, если таковые требуются многодетной семье. С подобной инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов . Чиновник уже направил письмо с этим предложением Владимиру Путину.

Крупнов отметил, что подобная инициатива направлена для поддержки многодетных семей и увеличение их количества. Ведь именно они дают стране больше работников, таким образом делая существенный вклад в развитие экономики.

В связи с этим представляется целесообразным законодательно ввести государственный стандарт уровня и качества жизни каждого ребенка в РФ («детский стандарт») как фундаментальный механизм выравнивания базовых условий жизни российских детей и закрепление того факта, что многодетные семьи выполняют важнейшую государственную задачу и их поддержка — это стратегические инвестиции в приумножение нашего народа и развитие страны,

— цитирует эксперта RT.

В настоящий момент в России многодетные семьи имеют ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсационные выплаты за рост стоимости продуктов и жилья, возмещение расходов за коммунальные платежи и оплату жилья, детей принимают в детсады без очереди, а также семьи освобождаются от ежемесячной оплаты и многое другое.

Фото: shutterstock.com