Для поддержки многодетных семей предлагают ввести «детский стандарт»

Для поддержки многодетных семей в России предлагают ввести «детский стандарт», который включает в себя базовый набор товаров и услуг для обеспечения качественной жизни детей. Такую инициативу направил Владимиру путину председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов

"Представляется целесообразным законодательно ввести государственный стандарт уровня и качества жизни каждого ребенка в Российской Федерации как фундаментальный механизм выравнивания базовых условий жизни российских детей и закрепление того факта, что многодетные семьи выполняют важнейшую государственную задачу и их поддержка — это стратегические инвестиции в приумножение нашего народа и развитие страны", — сказал он в беседе с RT.

Крупнов отметил, что это необходимо прежде всего для поддержки многодетных семей и увеличения их количества. По словам общественника, такие семьи в перспективе дают в разы больше работников, чем семьи с одним ребенком. Таким образом они делают больший вклад в развитие экономики страны.

В настоящий момент многодетные семьи в России имеют целый ряд льгот. Например, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсационные выплаты за рост стоимости продуктов и жилья, за пользование телефоном, на возмещение расходов за коммунальные платежи и оплату жилья. Детей из таких семей принимают в детские сады без очереди. Также родители освобождены от ежемесячной оплаты. Многодетные не платят транспортный налог, имеют право оформить парковочное разрешение сроком на год, бесплатно посещать бани, а также раз в месят сходить в музей, театр и на выставку.

Ранее правительство РФ также утвердило льготную ипотеку для многодетных семей. Теперь согласно изменениям, в перечень категорий лиц, имеющих право на оформление льготной семейной ипотеки под 6 процентов годовых, вошли семьи с четвертым и последующими детьми.

По оценкам специалистов, в стране проживает около 1,5 миллиона многодетных семей. Из них действующими заемщиками являются 100 тысяч. Более 60 процентов семей нуждаются в улучшении условий проживания.