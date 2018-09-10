Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание 

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка — и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о трехлетней Даше Коноваловой из Новосибирской области.
У девочки болезнь Гиршпрунга — пища не проходит и не усваивается. Даша перенесла уже 12 операций на кишечнике. Врачи приняли решение перевести девочку на внутривенное питание. Сейчас в больнице его выдают бесплатно, но, чтобы Дашу смогли выписать домой, нужно купить питание и расходные материалы для его введения. Цена питания непомерно высока для мамы, воспитывающей двоих детей.
Из письма Марии Коноваловой, мамы Даши:
"У Даши болезнь Гиршпрунга — часть кишечника не работает, пища не проходит и не усваивается. Дочка перенесла в общей сложности 12 операций — весь толстый кишечник удален, Даша дважды была на грани жизни и смерти, перенесла сепсис. Этой весной состояние дочки улучшилось, она стала набирать вес, приступов вздутия живота не было, ее выписали домой. Лечебное питание нам тогда помог приобрести Русфонд, спасибо всем большое! Но вскоре дочку вновь госпитализировали с обострением болезни и перевели на внутривенное питание. Сейчас приступ миновал, врачи готовы отпустить Дашу домой, но после выписки внутривенное питание, которое будет необходимо в течение длительного времени, оборудование и расходные материалы для его введения придется покупать мне самой. Таких денег в семье нет. Я одна воспитываю двоих несовершеннолетних детей, живу на пособия. Прошу, помогите!"
Для спасения Даши Коноваловой не хватает 310 111 руб.
Хирург Детской городской клинической больницы №1 Дмитрий Шелковников (Новосибирск): «У Даши синдром короткой кишки. По жизненным показаниям ребенок нуждается в парентеральном (внутривенном) питании, специализированном оборудовании и расходных материалах для его введения».
Внимание!
Цена питания и расходных материалов 552 600 руб.
150 000 руб. внесло ЗАО «Центр финансовых технологий».
32 124 руб. собрали телезрители ГТРК «Новосибирск».
60 365 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 310 111 руб.
ПОМОЧЬ ДАШЕ
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,995 млрд руб. В 2018 году (на 6 сентября) собрано 1 060 862 167 руб., помощь получили 1494 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда — Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса». Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.