Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка — и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о трехлетней Даше Коноваловой из Новосибирской области.

У девочки болезнь Гиршпрунга — пища не проходит и не усваивается. Даша перенесла уже 12 операций на кишечнике. Врачи приняли решение перевести девочку на внутривенное питание. Сейчас в больнице его выдают бесплатно, но, чтобы Дашу смогли выписать домой, нужно купить питание и расходные материалы для его введения. Цена питания непомерно высока для мамы, воспитывающей двоих детей.

"У Даши болезнь Гиршпрунга — часть кишечника не работает, пища не проходит и не усваивается. Дочка перенесла в общей сложности 12 операций — весь толстый кишечник удален, Даша дважды была на грани жизни и смерти, перенесла сепсис. Этой весной состояние дочки улучшилось, она стала набирать вес, приступов вздутия живота не было, ее выписали домой. Лечебное питание нам тогда помог приобрести Русфонд, спасибо всем большое! Но вскоре дочку вновь госпитализировали с обострением болезни и перевели на внутривенное питание. Сейчас приступ миновал, врачи готовы отпустить Дашу домой, но после выписки внутривенное питание, которое будет необходимо в течение длительного времени, оборудование и расходные материалы для его введения придется покупать мне самой. Таких денег в семье нет. Я одна воспитываю двоих несовершеннолетних детей, живу на пособия. Прошу, помогите!"

Для спасения Даши Коноваловой не хватает 310 111 руб.

Хирург Детской городской клинической больницы №1 Дмитрий Шелковников (Новосибирск): «У Даши синдром короткой кишки. По жизненным показаниям ребенок нуждается в парентеральном (внутривенном) питании, специализированном оборудовании и расходных материалах для его введения».

Внимание!

Цена питания и расходных материалов 552 600 руб.

150 000 руб. внесло ЗАО «Центр финансовых технологий».

60 365 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 310 111 руб.

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